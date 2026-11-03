 Trump cortará ayuda militar a Israel a final de 2026
Internacionales

Trump anuncia que cortará ayuda militar a Israel a final de año

Trump explicó que llegó a un acuerdo con Netanyahu, quien fue el que planteó primero la posibilidad de la interrupción de la ayuda de EE. UU. a Israel.

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Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca, EFE
Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que planea cortar 4.000 millones de dólares anuales en ayuda militar y económica a Israel a finales de 2026 porque ese país "no lo necesita", en una decisión tomada tras hablar con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Les estábamos dando (a Israel) 4.000 millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año", afirmó Trump, estrecho aliado de Netanyahu, durante una entrevista telefónica con Fox News.

Preguntado, el presidente precisó que este monto se puede considerar "ayuda militar o dinero en efectivo". "Les damos 4.000 millones de dólares en bienes y dinero, y no lo necesitan (...) Israel es el país al que más ayudamos, le damos más que a ningún otro y ya no lo necesita. Yo lo he seguido haciendo, pero Israel es un país muy próspero. No lo necesita. Si lo necesitara, yo diría que mantuviéramos la ayuda", agregó.

Trump explicó que llegó a un acuerdo con Netanyahu, quien fue el que planteó primero la posibilidad de la interrupción de la ayuda estadounidense a Israel, un tema que se ha colado en la campaña de las elecciones de medio mandato, que se celebran este martes y en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

"Él (Netanyahu) lo planteó. Dijo: 'creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda', porque entiende que este es uno de los puntos que generan controversia. Israel ha sido un gran aliado, mucho más fiable que la mayoría", defendió el presidente.

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Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

El actual memorando de ayuda militar entre EE. UU. e Israel, firmado en 2016, contempla una aportación estadounidense de 3.800 millones de dólares anuales entre 2019 a 2028.

Trump y Netanyahu mantienen una estrecha alianza, y el republicano llegó a respaldar al israelí en las recientes elecciones legislativas, aunque ambos mantienen diferencias en cuanto a la guerra que EE. UU. e Israel lanzaron contra Irán hace más de ocho meses y cuyo proceso de paz permanece estancado.

El estadounidense ha preferido dar margen a las negociaciones para poner fin al conflicto y ha afirmado que prefiere la vía del diálogo, aunque sin descartar acciones militares, mientras que el israelí continúa presionando por lanzar nuevos ataques.

*Con información de EFE

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