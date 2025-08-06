 Juicio a exauxiliar fiscal por fuga de información
Nacionales

Comienza juicio contra exauxiliar fiscal señalada de revelar información

El MP señala a Paola Pimentel de compartir la identidad de personas que declararon bajo reserva en el caso Manipulación de Justicia.

Un tribunal dio inicio al juicio contra la exauxiliar fiscal, Paola Pimentel., Omar Solís/Emisoras Unidas
Un tribunal dio inicio al juicio contra la exauxiliar fiscal, Paola Pimentel. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal dio inicio este miércoles 6 de agosto al juicio contra Astrid Paola Pimentel, exauxiliar fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), señalada del delito de revelación de información confidencial o reservada.

Durante el inicio del debate, el Ministerio Público (MP) señaló que se acreditará que la sindicada incurrió en irregularidades. En sus alegatos de apertura, el fiscal de Asuntos Internos aseguró que en el debate se podrá quebrantar la presunción de inocencia de la procesada, pues su actuar puso en riesgo la vida e integridad de al menos ocho personas que habían declarado bajo reserva de datos en un caso que se seguía contra el militar retirado Erick Melgar Padilla.

La fiscalía asegura que la sindicada supuestamente le entregó al abogado defensor del militar un dispositivo de almacenamiento que contenía los datos de identidad de las personas que declararon dentro del caso Manipulación de Justicia.

"Esta entrega indebida, atribuible a una falta de diligencia y cuidado, puso en riesgo por completo la vida e integridad de al menos ocho, quienes prestaron declaración anticipada bajo reserva, precisamente, por temor fundado a represalias. Estos hechos no son hipotéticos ni meramente administrativos, son reales, verificables y con consecuencias graves", señaló.

El fiscal añadió que la entrega de información confidencial no fue un error técnico o administrativo, sino una omisión negligente grave de los deberes y derechos de su cargo como funcionaria del MP, en medio del seguimiento de un proceso penal de alta sensibilidad.

En tanto, la defensa indicó que se comprobará la inocencia de su patrocinada y que en el caso se incorporó prueba que, a su criterio, es ilegal.

Entre sus argumentos, los abogados mencionó que en la investigación no se estableció el lugar en el que supuestamente se habían cometido los hechos.

Testigo declara en juicio

Durante la audiencia de este miércoles, ante la jueza Patricia Anabella Veras Castillo, brindó su declaración Alejandra María Melgar Bonilla, hija, abogada y testigo del fallecido militar Melgar Padilla.

La ciudadana dio detalles específicos de la revelación de información que no debió ser dada a conocer en el caso. De igual forma, en parte de su declaración expuso que teme por su vida.

En cuanto a la prueba de un dispositivo que tenía guardado el militar, la hija expuso que no recuerda la fecha de entrega de la referida prueba.

En la parte final de la audiencia, la jueza dio a conocer que el debate será retomado el próximo 13 de agosto.

* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.

