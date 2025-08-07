 Confirman muerte de guatemaltecos tras motín en penal de México
Nacionales

Confirman muerte de guatemaltecos tras motín en penal de México

El violento motín y riña ocurrió el pasado fin de semana al interior de una penitenciaría del estado mexicano de Veracruz .

Según medios mexicanos, lo ocurrido en Tuxpan representó el segundo motín más sangriento de los últimos ocho años., Medios locales
Según medios mexicanos, lo ocurrido en Tuxpan representó el segundo motín más sangriento de los últimos ocho años. / FOTO: Medios locales

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) confirmó que cinco guatemaltecos murieron en el marco de un motín ocurrido al interior de una penitenciaría de Tuxpan, en Veracruz, México, y otro más se encuentra herido. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana.

Según detalló la cartera, por medio del Consulado de Guatemala en Acayucán, Veracruz, se confirmó la presencia de los connacionales entre las víctimas mortales. Esto lo constataron los funcionarios consulares con la Fiscalía en Tuxpan.

Un total de siete reos muertos y once personas heridas dejó el violento motín y riña al interior de una penitenciaría del estado mexicano de Veracruz, informaron las autoridades locales el domingo 3 de agosto.

El motín inició la tarde del sábado en el Centro de Readaptación Social del puerto de Tuxpan, en la región norte de Veracruz (Golfo de México), donde los reos protestaron por extorsiones y agresiones al interior del penal a manos del grupo delictivo denominado Sombra.

Los inconformes se enfrentaron a otro grupo de internos y prendieron fuego al interior y exterior de la penitenciaria, cuyo control, quedó bajo su mando durante más de doce horas.

En ese lapso, los propios amotinados difundieron diversos videos, uno de ellos de cuatro reos, presuntos integrantes del Grupo Sombra, a quienes señalaron de estar detrás de las agresiones y extorsiones sufridas al interior de la penitenciaría.

Autoridades retoman control en penal y confirman muertes

Elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Policías locales, lograron ingresar hasta la mañana de este domingo y retomar el control del Centro de Readaptación, uno de los más grandes del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que alrededor de las 09:00 hora local (15.00 GMT) se realizó el operativo coordinado que permitió el restablecimiento del orden total y recuperar el control de las instalaciones.

Además, lograron extinguir por completo los incendios provocados por la quema de diversos objetos al interior.

De manera oficial reportaron el "lamentable" fallecimiento de siete personas privadas de la libertad, así como once personas lesionadas, quienes reciben atención médica en distintos hospitales de la zona.

Segundo motín "más sangriento"

Lo ocurrido en Tuxpan representó el segundo motín más sangriento de los últimos ocho años, pues en el 2018, un violento en el penal de mediana seguridad La Toma en Veracruz , dejó siete muertos (seis policía estatales y municipales y un hombre aún no identificado) y al menos 22 heridos (15 agentes y 7 reos heridos).

Veracruz no ha registrado aumentos significativos en el promedio diario de homicidios y por el contrario, ha vivido una ligera reducción de 1,6 % en este delito en el primer semestre de este 2025, respecto al mismo periodo de 2024, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en las cárceles mexicanas ocurrieron 3.094 incidentes, un incremento de 18,5 % respecto al año previo. Los hechos violentos dejaron 100 muertos y 892 lesionados.

* Con información de la agencia de noticias EFE y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

