 Reunión México-Guatemala: Presidentes dialogarán en frontera
Nacionales

México confirma reunión con presidente de Guatemala la próxima semana en zona fronteriza

Hasta la fecha, Sheinbaum y Arévalo no se han reunido de manera personal, solo se han comunicado vía telefónica.

Los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; y de México, Claudia Sheinbaum.,
Los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; y de México, Claudia Sheinbaum. / FOTO:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves 7 de agosto que la próxima semana se reunirá con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, un encuentro al que, probablemente, podría unirse el Primer Ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

"La próxima semana vemos al presidente de Guatemala (...) allá en el sureste. Estamos viendo todavía los lugares, pero les confirmo que nos vamos a ver y estamos viendo también a ver si nos juntamos con el primer ministro de Belice también", apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

No obstante, la gobernante mexicana, no precisó la fecha de la reunión ni tampoco los temas que abordará con Arévalo.

Asimismo, recordó que en próximos días también se reunirá con el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, aunque sin dar una fecha específica.

Arévalo se había referido a este encuentro "de alto nivel" programado con su homóloga mexicana y detalló que se abordarían diversos temas de la agenda bilateral.

El mandatario explicó que el Ejecutivo guatemalteco ha estado manteniendo una serie de diálogos técnicos con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en el marco del desarrollo de una agenda de cooperación muy activa y fue en seguimiento de la misma que se acordó la reunión.

Arévalo anuncia reunión de “alto nivel” con la presidenta de México

La reunión de trabajo se llevará a cabo en la zona fronteriza.

Relación Guatemala - México

Sheinbaum y Arévalo tomaron posesión en 2024, pero hasta la fecha no se habían reunido de manera personal. Sin embargo, ya habían sostenido una llamada telefónica en enero de 2025, según confirmó en ese momento Sheinbaum.

La relación entre México y Guatemala se ha fortalecido desde la llegada de Arévalo de León al poder, ya que en mayo de 2024 se reunió en Chiapas con el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), para tratar temas relacionados a la seguridad, infraestructura y desarrollo económico en la frontera.

En junio pasado, Guatemala había afirmado que reforzaría sus "acciones en tierra y aire" en la frontera con México tras un "confuso" enfrentamiento armado registrado en Huehuetenango, en el noroeste del país centroamericano, específicamente en el paso fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla. Ambos países comparten alrededor de 965 kilómetros de frontera.

Temas

Guatemala
