 Explican situación de guatemaltecos en cárcel de Florida
Nacionales

Cónsul sobre guatemaltecos en prisión de EE. UU.: "La mayoría únicamente tienen irregularidad migratoria y no ha cometido delitos"

La cónsul general de Guatemala en Miami, Florida, realizó una visita a la cárcel de Alligator Alcatraz para verificar la situación de los 249 connacionales que permanecen en el lugar.

Alligator Alcatraz, Minex
Alligator Alcatraz / FOTO: Minex

Al menos 249 guatemaltecos se encuentran recluidos en el centro de detención Alligator Alcatraz en Florida, Estados Unidos, a la espera de ser deportados, según informó este viernes el Gobierno de Guatemala.

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló que la cifra fue oficializada por parte de las autoridades estadounidenses a diplomáticos del país centroamericano en Miami, Florida, al visitar el centro, donde tuvieron la oportunidad de entrevistar a 37 connacionales.

"Los guatemaltecos con los que se conversó indicaron que llevan pocos días en el centro de detención y que han podido comunicarse con familiares y abogados.  La mayoría de ellos fueron detenidos por su situación migratoria irregular", puntualizó la Cancillería.

De acuerdo a la misma fuente, fue autorizada otra visita próximamente de los diplomáticos guatemaltecos para reunirse nuevamente con otros connacionales recluidos en el centro de detención ubicado en Florida.

