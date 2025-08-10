Se llevó a cabo la carrera 'Soldado por Siempre' 2025

Este domingo 10 de agosto se celebró la carrera "Soldado por Siempre", un evento deportivo con un profundo sentido social que coincide con la conmemoración del 152 aniversario de la Escuela Politécnica de Guatemala. La actividad reunió a corredores de distintas nacionalidades, incluyendo participantes provenientes de países vecinos como México, Brasil, El Salvador, Honduras y Nicaragua, quienes se sumaron a esta noble causa.
La competencia contó con dos modalidades: una carrera de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros. Ambas rutas recorrieron dos de las avenidas más emblemáticas de la ciudad: La Reforma y Las Américas. El punto de partida fue la Estrella de David, ubicada en la zona 9, desde donde los corredores avanzaron hacia El Obelisco para luego regresar por avenida Las Américas. Los participantes de la distancia corta completaron una sola vuelta, mientras que los corredores de la modalidad larga debieron realizar el recorrido en doble oportunidad.
¿Qué busca la carrera 'Soldado por Siempre'?
Más allá del aspecto deportivo, la carrera tuvo un propósito solidario claro: la recaudación de fondos para apoyar a exmiembros del Ejército de Guatemala que viven en situación de pobreza, así como a viudas y huérfanos que enfrentan enfermedades crónicas y otras condiciones vulnerables. Esta iniciativa busca brindar un alivio económico y apoyo a quienes han servido al país y sus familias, demostrando que el compromiso con ellos va más allá de la vida militar.
Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, el evento contó con la presencia de unidades de socorro, ambulancias, médicos y paramédicos distribuidos a lo largo de la ruta. Además, se instalaron puntos estratégicos de abastecimiento de agua para mantener a los corredores hidratados durante la competencia. La carrera "Soldado por Siempre" se consolidó así como una actividad deportiva que une esfuerzo, solidaridad y homenaje en un mismo recorrido.