 Pelea en plaza de la zona 1 terminó en disturbio
Nacionales

Video muestra pelea en plaza de la zona 1 que terminó en disturbio y daños materiales

De acuerdo con testigos, ni los agentes policiales ni el personal de seguridad privada lograron manejar adecuadamente el incidente, que dejó daños materiales.

Compartir:
Pelea en zapatería de la zona 1., Captura de pantalla video X.
Pelea en zapatería de la zona 1. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Una violenta pelea registrada en una zapatería de una plaza comercial ubicada en la 6a avenida y 10a calle de la zona 1 capitalina se volvió viral luego de que un video grabado por un testigo circulara en redes sociales.

Según las imágenes, el incidente comenzó dentro del almacén, donde dos mujeres se habrían enfrentado a golpes. Aunque esa parte no fue captada, el video muestra el momento posterior, cuando varias personas las retienen mientras continúan intercambiando palabras. Entre los presentes se observan agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de seguridad privada intentando controlar la situación.

En medio de la tensión, las mujeres fueron retiradas del local. Sin embargo, cuando varios curiosos permanecían en el pasillo, un hombre empujó bruscamente a otro, provocando que este cayera contra el vidrio de un local, el cual se quebró por el impacto. El nuevo altercado generó más desorden en el lugar.

Se desconoce si hubo capturas 

Guardias de seguridad de la plaza y agentes de la PNC intervinieron nuevamente para separar a los involucrados, aunque estos continuaron alterando el orden. Finalmente, la situación se calmó y cada persona involucrada permaneció dentro de la plaza, pero en distintas áreas.

De acuerdo con testigos, ni los agentes policiales ni el personal de seguridad privada lograron manejar adecuadamente el incidente, que dejó daños materiales. Hasta el momento, no se ha reportado la captura de ninguno de los implicados, y se desconoce el motivo que originó tanto la pelea inicial como el enfrentamiento posterior.

En Portada

Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18t
Nacionales

Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18

07:21 AM, Ago 12
Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciariost
Nacionales

Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciarios

08:09 AM, Ago 12
Disparan contra camiones repartidores; una persona mueret
Nacionales

Disparan contra camiones repartidores; una persona muere

07:11 AM, Ago 12
Sin pelos en la lengua, Cazzu habla de la pensión que Nodal le pasa por su hijat
Farándula

Sin pelos en la lengua, Cazzu habla de la pensión que Nodal le pasa por su hija

07:16 AM, Ago 12

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos