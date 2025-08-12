Pelea en plaza de la zona 1 terminó en disturbio

Una violenta pelea registrada en una zapatería de una plaza comercial ubicada en la 6a avenida y 10a calle de la zona 1 capitalina se volvió viral luego de que un video grabado por un testigo circulara en redes sociales.
Según las imágenes, el incidente comenzó dentro del almacén, donde dos mujeres se habrían enfrentado a golpes. Aunque esa parte no fue captada, el video muestra el momento posterior, cuando varias personas las retienen mientras continúan intercambiando palabras. Entre los presentes se observan agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de seguridad privada intentando controlar la situación.
En medio de la tensión, las mujeres fueron retiradas del local. Sin embargo, cuando varios curiosos permanecían en el pasillo, un hombre empujó bruscamente a otro, provocando que este cayera contra el vidrio de un local, el cual se quebró por el impacto. El nuevo altercado generó más desorden en el lugar.
Se desconoce si hubo capturas
Guardias de seguridad de la plaza y agentes de la PNC intervinieron nuevamente para separar a los involucrados, aunque estos continuaron alterando el orden. Finalmente, la situación se calmó y cada persona involucrada permaneció dentro de la plaza, pero en distintas áreas.
De acuerdo con testigos, ni los agentes policiales ni el personal de seguridad privada lograron manejar adecuadamente el incidente, que dejó daños materiales. Hasta el momento, no se ha reportado la captura de ninguno de los implicados, y se desconoce el motivo que originó tanto la pelea inicial como el enfrentamiento posterior.