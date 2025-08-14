Video muestra brutal pelea tras choque en la ruta al Pacífico

Un video que se volvió viral muestra cómo un taxista y un motorista protagonizaron una violenta pelea tras colisionar entre sí en un sector de la ruta al Pacífico. Aunque no se especifica el punto exacto, testigos grabaron el momento en que ambos dejaron sus vehículos a mitad de la calle para enfrentarse físicamente.
Durante la pelea, el taxista insistía en que el motorista se quitara el casco, que en cierto momento lo protegía. Después de varios intentos, el motociclista cedió y ambos comenzaron a intercambiar golpes durante más de dos minutos.
El enfrentamiento continuó hasta que el motorista logró someter al taxista. Antes de retirarse, el motociclista le rompió uno de los retrovisores del taxi con una patada. A pesar de que varios transeúntes presenciaron el hecho, nadie intervino para separar a los involucrados y tampoco se observó la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil.
El video refleja la escalada de violencia y la falta de control en situaciones de conflicto vial, además de la indiferencia de quienes presencian estos incidentes.
Pelea en el Cerrito del Carmen
Este hecho no es aislado. Hace menos de un mes, una disputa de tránsito terminó en una pelea similar entre un motorista y el conductor de una panel en las cercanías del Cerrito del Carmen, zona 1 de la capital. Ese incidente también quedó registrado en video y se volvió viral, mostrando que los enfrentamientos físicos por conflictos de tránsito se han vuelto cada vez más comunes en la ciudad.
El video ha generado gran atención en redes sociales, con miles de reproducciones y comentarios que critican la violencia, la falta de intervención de los testigos y la ausencia de autoridades en momentos críticos.