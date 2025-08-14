Inasistencia de diputados y falta de avances en agenda

El Congreso de la República llevó a cabo este jueves 14 de agosto una nueva sesión ordinaria. Aunque se buscaba continuar con la interpelación del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, no se tuvo mayores avances, pero sí se procedió a abordar otra serie de puntos contemplados en el orden del día.
La plenaria estaba programada para las 10:00 horas y, después de un marcado retraso, se abrió con un bajo nivel de diputados presentes, situación que generó que no se pudiera retomar el juicio político contra el funcionario.
El presidente del Legislativo, Nery Ramos, brindó una conferencia de prensa donde explicó que la 24ª sesión tuvo que ser cerrada por falta de quorum y señaló la inasistencia de los parlamentarios.
"Estuvimos en espera por más de dos horas buscando integrar el quorum que la ley nos exige para continuar con la sesión programada para este jueves; sin embargo, no se logró y eso dice mucho de los diputados, que están más interesados en promover una agenda legislativa y no en una interpelación, que lo único que está provocando es un bloqueo a la agenda legislativa que el pueblo de Guatemala espera que discuta y apruebe este Congreso", dijo.
"El jueves, que tendría que ser para discutir la agenda legislativa, resulta que lo perdemos en unas interpelaciones que no nos están llevando absolutamente a nada", continuó.
En ese sentido, hizo un llamado a que se tome en cuenta que interpelar a todo un gabinete no necesariamente va a contribuir a la búsqueda de los objetivos y la respuesta que el pueblo de Guatemala espera.
"Como junta directiva se cumplió con dar un tiempo excesivo, invitar a los jefes de bloque para que llamaran a sus miembros de bloque, pero no se logró integrar el quórum. En ese sentido, se procedió únicamente con la aprobación de la agenda y actas de sesiones anteriores, que fue muy importante, pues se eligió y juramentó a los miembros de la Superintendencia y, a partir de ahora, ellos ya podrían tomar posesión del cargo", agregó Ramos.
Ramos señala importancia de cumplir funciones
En cuanto al comportamiento de los diputados, con múltiples inasistencias al pleno, mencionó que no deben esperar a que se les esté "arreando" para cumplir con su labor, pues cada uno en lo individual ha asumido una representación legal y una obligación de responder al pueblo que los eligió.
"Como presidente y junta directiva hemos promovido, a través de todos los mecanismos, el diálogo, la discusión y el consenso. Le hemos dado voz y voto a todas aquellas minorías que antes no tenían voz y voto y sobre los que arbitrariamente se les pasaba por encima. Pero esta vez no, todos tienen el derecho de promover, discutir y llegar a acuerdos", añadió.
"Cuando existen 160 líderes, cada uno cumple con su rol, con su función y con su responsabilidad, y no esperan que nadie los esté arreando, empujando, para que cumplan con sus labores. Es una responsabilidad legal en lo individual y lo colectivo del Congreso. El llamado es siempre a avanzar con esa legislación que el pueblo de Guatemala espera", puntualizó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.