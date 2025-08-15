 MP señala "graves ilegalidades en las elecciones 2023"
Nacionales

MP señala "graves ilegalidades en las elecciones 2023"

Según el ente investigador, se detectaron 2 millones de votos sin certeza por falsedades y documentos sin validez legal en los comicios pasados.

Compartir:
Foto: TSE
allanamientos tse secuestro actas electorales / FOTO:

El Ministerio Público (MP) reafirmó que hizo un análisis técnico de las cajas electorales, lo que "fue clave para evidenciar graves ilegalidades en las elecciones 2023". En un comunicado de este viernes 15 de agosto de 2025, la instancia señaló que "se detectaron 7 mil 950 actas número 4 faltantes, alteraciones en actas oficiales (4 y 8), incongruencias entre las actas físicas y las publicadas en el sistema TREP, y 2 millones de votos sin certeza debido a falsedades y documentos sin validez legal".

El MP también aseguró que "se comprobó la carga anticipada de resultados antes del cierre de votación". "La investigación ha generado avances judiciales concretos: 7 personas condenadas, 3 enviadas a juicio, una ligada a proceso penal y 6 prófugas".

"El juez contralor oportunamente informó al Tribunal Supermo Electoral (TSE) de todas estas anomalías, y ordenó a esta institución a tomar las acciones legales dentro del ámbito de su competencia, pero el TSE aún no se ha pronunciado ni ha ejecutado dicha orden, no obstante, la investigación continúa y el MP reitera su compromiso con la legalidad y el estricto cumplimiento de la ley", comunicó el ente investigador.

Entregan cajas secuestradas al TSE

Según el MP, "en el cumplimiento a lo ordenado por el juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, y a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), los días 12, 13 y 14 de agosto, se efectuó la entrega de las cajas secuestradas en el marco de la investigación del Caso Corrupción Semilla a delegados del TSE.

En el comunicado, el MP agregó que la diligencia fue realizada por la FECI en la sede central del MP, "reafirmando el compromiso de la institución con el estricto cumplimiento de la ley y el desarrollo de investigaciones objetivas".

Aeronave impacta contra ave: varios pasajeros resultaron lesionados

El incidente ocurrió durante la aproximación de la aeronave al aeropuerto La Aurora.

Con información del periodista Winston Cano.

En Portada

Embajada de EE. UU. emite alerta por posible violencia en zona 16; Gobernación aclara situaciónt
Nacionales

Embajada de EE. UU. emite alerta por posible violencia en zona 16; Gobernación aclara situación

09:26 PM, Ago 14
Xelajú clasifica a cuartos de final de Copa Centroamericana 2025 t
Deportes

Xelajú clasifica a cuartos de final de Copa Centroamericana 2025

10:03 PM, Ago 14
¿Qué seguimiento se ha dado por el caso de contaminación en Villa Nueva?t
Nacionales

¿Qué seguimiento se ha dado por el caso de contaminación en Villa Nueva?

05:50 PM, Ago 14
Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir eleccionest
Internacionales

Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir elecciones

12:47 PM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos