MP señala "graves ilegalidades en las elecciones 2023"

El Ministerio Público (MP) reafirmó que hizo un análisis técnico de las cajas electorales, lo que "fue clave para evidenciar graves ilegalidades en las elecciones 2023". En un comunicado de este viernes 15 de agosto de 2025, la instancia señaló que "se detectaron 7 mil 950 actas número 4 faltantes, alteraciones en actas oficiales (4 y 8), incongruencias entre las actas físicas y las publicadas en el sistema TREP, y 2 millones de votos sin certeza debido a falsedades y documentos sin validez legal".
El MP también aseguró que "se comprobó la carga anticipada de resultados antes del cierre de votación". "La investigación ha generado avances judiciales concretos: 7 personas condenadas, 3 enviadas a juicio, una ligada a proceso penal y 6 prófugas".
"El juez contralor oportunamente informó al Tribunal Supermo Electoral (TSE) de todas estas anomalías, y ordenó a esta institución a tomar las acciones legales dentro del ámbito de su competencia, pero el TSE aún no se ha pronunciado ni ha ejecutado dicha orden, no obstante, la investigación continúa y el MP reitera su compromiso con la legalidad y el estricto cumplimiento de la ley", comunicó el ente investigador.
Entregan cajas secuestradas al TSE
Según el MP, "en el cumplimiento a lo ordenado por el juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, y a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), los días 12, 13 y 14 de agosto, se efectuó la entrega de las cajas secuestradas en el marco de la investigación del Caso Corrupción Semilla a delegados del TSE.
En el comunicado, el MP agregó que la diligencia fue realizada por la FECI en la sede central del MP, "reafirmando el compromiso de la institución con el estricto cumplimiento de la ley y el desarrollo de investigaciones objetivas".
