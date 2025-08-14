Incidente aéreo reportado en aeropuerto La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer que este jueves 14 de agosto se registro un incidente aéreo en el perímetro del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), por lo cual se activaron los protocolos correspondientes.
Por medio de un comunicado, la entidad indicó que una aeronave tipo Cessna 2016 sufrió un impacto con un ave durante su aproximación a la pista. Debido a esta situación, se reportaron personas lesionadas a bordo del vehículo aéreo.
Según la DGAC, en respuesta a esta emergencia de inmediato se activaron los protocolos establecidos y el Centro de Operaciones de Emergencia coordinó para brindar atención oportuna a las personas afectadas.
Para atender lo ocurrido, se contó con el apoyo de personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, los Bomberos Municipales y la Cruz Roja Guatemalteca.
"(Tras el incidente), las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional La Aurora continuaron desarrollándose con total normalidad", aseguró Aeronáutica.
Presentan plan integral para reforzar seguridad en el aeropuerto La Aurora
La Jefatura de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional La Aurora presentó la semana pasada un Plan Integral de Seguridad de la Aviación (AVSEC), que busca modernizar y fortalecer las medidas de protección en la principal terminal aérea del país. La propuesta fue expuesta ante autoridades de la DGAC y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
El plan plantea reforzar los controles de acceso, mejorar la infraestructura, incrementar la seguridad perimetral y promover la cooperación entre distintas instituciones. Según lo expuesto, las acciones estarán alineadas con estándares internacionales establecidos por organismos de la aviación civil, con el objetivo de garantizar la protección de pasajeros, tripulación y personal administrativo.
Durante la presentación, el jefe de Seguridad Aeroportuaria, Julio Jalles, explicó que el proyecto incluye estrategias operativas y de coordinación para cumplir con las normativas globales del sector. También destacó que la efectividad del plan dependerá de la participación conjunta de las entidades involucradas en la seguridad y el control del aeropuerto.