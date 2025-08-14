Continúa audiencia de reparación digna del caso Hogar Seguro

A puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal desarrolla este jueves 14 de agosto la audiencia en la que se solicita la reparación digna a favor de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2017.
La decisión de no permitir la presencia de los periodistas se dio debido de que se adelantó que se revelarían datos sensibles de las víctimas y sobrevivientes, por lo que buscaban que no saliera a la luz ese tipo de información personal.
La audiencia se da en seguimiento de la resolución emitida el pasado martes por el referido tribunal en un juicio en el que fueron encontrados culpables seis de siete sindicados, a quienes se les impusieron penas de entre seis y 25 años de prisión.
La justicia llegó más de ocho años después para 41 niñas fallecidas y otras 15 heridas en un incendio en una pequeña aula de un hogar estatal, donde se encontraban encerradas por orden de las autoridades, aunque varias incógnitas del caso permanecen.
Las lágrimas y el llanto estuvieron presentes entre familiares de las menores en la audiencia final de un accidentado proceso judicial, interrumpido docenas de veces desde 2017 y que finalmente se saldó con los exfuncionarios sentenciados por homicidio culposo y otros delitos como abuso de autoridad y maltrato de menores de edad.
Sin embargo, pese a la sentencia, quedaron en el aire algunas interrogantes planteadas por la misma jueza a cargo del caso, Ingrid Cifuentes, al frente del Tribunal Séptimo de Sentencia.
Cifuentes recordó que las fuerzas de seguridad, aquellos 7 y 8 de marzo de 2017, hicieron un "uso desproporcionado de la fuerza contra las adolescentes", ya que había "agentes policiales con armas de fuego y grilletes", medidas innecesarias contra menores de edad alojadas en un hogar estatal.
"Esto es muy delicado", expuso la jueza, quien ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales (2016-2020) por su implicación en el caso, debido a su intervención directa mediante la cadena de mando de las fuerzas de seguridad.
Detalles reveladores en juicio del caso Hogar Seguro
La decisión del tribunal se dio después de 120 audiencias y escuchar a 107 testigos y 45 peritos a lo largo de los últimos 18 meses, además de los más de mil documentos aportados durante el debate oral y público.
Las 41 niñas murieron y otras 15 resultaron heridas por el incendio ocurrido el 8 de marzo de 2017 dentro de un aula en un refugio estatal denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a las afueras de la Ciudad de Guatemala.
La jueza hizo una recapitulación de lo acontecido ese día y recalcó que cuando se informó que había humo dentro del aula, una de las sentenciadas, la subinspectora policial Lucinda Marroquín Carrillo, quien supuestamente tenía la llave de la habitación, aseveró: "Que se quemen esas".
Marroquín Carrillo fue sentenciada este martes a ocho años de prisión por homicidio culposo y otros cinco años por maltrato a menores de edad.