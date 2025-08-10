Plan para reforzar seguridad en el aeropuerto La Aurora

La Jefatura de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional La Aurora presentó un Plan Integral de Seguridad de la Aviación (AVSEC), que busca modernizar y fortalecer las medidas de protección en la principal terminal aérea del país. La propuesta fue expuesta ante autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
El plan plantea reforzar los controles de acceso, mejorar la infraestructura, incrementar la seguridad perimetral y promover la cooperación entre distintas instituciones. Según lo expuesto, las acciones estarán alineadas con estándares internacionales establecidos por organismos de la aviación civil, con el objetivo de garantizar la protección de pasajeros, tripulación y personal administrativo.
Durante la presentación, el jefe de Seguridad Aeroportuaria, Julio Jalles, explicó que el proyecto incluye estrategias operativas y de coordinación para cumplir con las normativas globales del sector. También destacó que la efectividad del plan dependerá de la participación conjunta de las entidades involucradas en la seguridad y el control del aeropuerto.
En la reunión participaron el viceministro de Transportes, Fernando Suriano; la subdirectora de la DGAC, Azucena Zelaya; y el administrador del Aeropuerto Internacional La Aurora, Erick Uribio. Los asistentes coincidieron en que la iniciativa representa un paso necesario para responder a los desafíos actuales de la seguridad aérea y mejorar la eficiencia operativa de la terminal.
Buscan posicionar al aeropuerto como un referente regional en materia de seguridad aeroportuaria
De acuerdo con lo presentado, la implementación del Plan Integral AVSEC busca posicionar a La Aurora como un referente regional en materia de seguridad aeroportuaria. Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de la infraestructura y los procedimientos de control también contribuirá a la ejecución del Plan Conecta, enfocado en mejorar la conectividad aérea del país.
El inicio de este proyecto marca una nueva etapa en la gestión del sistema aeronáutico guatemalteco, en la que se prevé no solo un incremento en los niveles de seguridad, sino también un avance hacia un modelo de operación más moderno y resiliente, capaz de adaptarse a las exigencias internacionales del transporte aéreo.