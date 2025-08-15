Tensión en Cárcel del Boquerón, Santa Rosa, por motín

Autoridades del Ministerio de Gobernación confirmaron que existe tensión en la cárcel de El Boquerón, Santa Rosa, durante la tarde de este domingo 15 de agosto de 2025 por un posible motín que posiblemente dejó un guardia de Presidios fallecido. En medio de las tensiones confirmadas, Presidios publicó una esquela para lamentar la muerte del colaborador Pedro Velásquez Alonzo, quien tenía más de 9 años de laborar para esa institución.
Por el momento, las autoridades no han dado más detalles del motín dentro de este centro carcelario, ubicado en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa. Algunos reportes afirman que dentro del penal hay guardias retenidos por los privados de libertad.