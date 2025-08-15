 Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum
Nacionales

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum

En sus redes sociales, el mandatario guatemalteco resaltó que la mandataria de México fue recibida "en el corazón verde de Petén".

El Gobierno de Guatemala compartió fotografías del encuentro entre Arévalo y Sheinbaum., Gobierno de Guatemala
El Gobierno de Guatemala compartió fotografías del encuentro entre Arévalo y Sheinbaum. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El presidente, Bernardo Arévalo, dio una cordial bienvenida a su homóloga de México Claudia Sheinbaum, quien arribó a territorio guatemalteco este viernes 15 de agosto de 2025 para una reunión bilateral. En sus redes sociales, el mandatario guatemalteco resaltó que la mandataria de México fue recibida "en el corazón verde de Petén".

De la misma forma, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, agradeció la recepción que los guatemaltecos le dieron en el departamento de Petén, mientras relataba la serie de puntos que serán parte de los temas de conversación con el mandatario Arévalo. En ese contexto, Sheinbaum destacó que con estas acciones se fortalecen la fraternidad y la prosperidad compartida.

Previo a su llegada a Guatemala, la gobernante de México compartió los temas de conversación con su homologo guatemalteco, destacando que se hablará de proyectos de abastecimiento de energía eléctrica en conjunto, el proyecto del tren interoceánico, seguridad, migración y cooperación para el desarrollo.

Asimismo, la gobernante informó que hablarán de un polo de desarrollo económico en la zona fronteriza entre ambos países. "Hay varios proyectos que tenemos con Guatemala y, por supuesto, una excelente coordinación con el presidente de Guatemala", declaró Sheinbaum.

Consulta externa del San Juan de Dios permanece cerrada

Autoridades del Hospital General San Juan de Dios confirmaron el cierre de la consulta externa, por el feriado del 15 de agosto de 2025.

Recibida con alfombra roja

Sheinbaum llegó a Guatemala a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el departamento de Petén, donde fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez. La gobernante de México fue recibida con todos los honores y con alfombra roja en el Aeropuerto Internacional del Mundo Maya.

Posteriormente, la gobernante se dirigió al área de recepciones, donde fue recibida por el mandatario Bernardo Arévalo para las conversaciones que se espera que se realicen durante este viernes.

