Consulta externa del San Juan de Dios permanece cerrada

Las autoridades del Hospital General San Juan de Dios confirmaron que las instalaciones de la consulta externa permanecerán cerradas este viernes 15 de agosto de 2025. En un comunicado, las autoridades de ese centro asistencial justificaron que el cierre obedece al feriado por el Día de la Asunción.
Sin embargo, la misiva emitida por el centro asistencial añadió que la emergencia de adultos, la pediatría y el área de maternidad trabajan normalmente este viernes, durante las 24 horas.
En contraste, El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) comunicó que realizó una inspección en los más de 200 puestos de la Feria de Jocotenango 2025, en conjunto con personal de la Municipalidad de Guatemala.
El personal que se encargó de realizar las inspecciones se enfocó en el cuidado de las normas sanitarias, especialmente en la elaboración de comestibles en varios de los puestos de la feria, que se ubica en la Avenida Simeón Cañas de la zona 2 capitalina.
Consejos para la salud en la feria
El MSPAS comunicó una serie de consejos para evitar enfermedades gastro intestinales por consumo en la Feria de Jocotenango. Las autoridades de esta cartera pidieron a la población elegir locales en los que se resalte la limpieza y la higiene para el consumo de alimentos y para la preparación de los mismos.
Asimismo, el MSPAS pidió a los guatemaltecos verificar que los alimentos estén bien cocinados, y también resaltó la necesidad de mantener las manos limpias al momento de consumir los productos que se venden en los lugares de comida de esta feria local.
El departamento de comunicación social del Ministerio de Salud comentó que al seguir estos consejos, los alimentos de la Feria de Jocotenango se podrán consumir y disfrutar con confianza.