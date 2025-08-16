PNC refuerza su presencia en las cárceles a nivel nacional

Los ingresos a las diferentes cárceles del país vieron un incremento en la presencia policial durante este sábado 16 de agosto de 2025, luego de que se reportaran motines en los penales de El Boquerón Santa Rosa, Pavoncito, Fraijanes y Pavón respectivamente. La Policía Nacional Civil (PNC) publicó en sus redes sociales que las acciones tienen el objetivo de resguardar la integridad física de quienes visitan estos lugares.
La PNC describió que implementaron la presencia policial permanente en el perímetro de los centros penitenciarios, con estrictos controles que incluyen inspecciones para prevenir el ingreso de objetos prohibidos. La institución añadió que existe vigilancia continua y respuesta inmediata ante cualquier incidente.
Situación en los penales
La PNC compartió fotos en las que se puede observar una gran cantidad de policías, quienes revisan minuciosamente a los visitantes, así como los objetos que pretenden ingresar a los penales. La PNC estableció que estas acciones serán permanentes para cumplir con los protocolos de seguridad establecidos.
La entidad de seguridad agregó que estará realizando revisiones de la solvencia de las visitas para prevenir irregularidades en los recintos.
Acerca de los esfuerzos para mantener el orden y control dentro de las instalaciones penitenciarias, la PNC agregó que "estas medidas son desarrolladas por investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas -DIPANDA- y personal de distintas comisarías.