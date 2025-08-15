 México, Guatemala y Belice crean corredor biocultural de la Gran Selva Maya
México, Guatemala y Belice crean corredor biocultural de la Gran Selva Maya

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que esta es la primera vez que los tres jefes de Estado se reúnen para un objetivo común en materia ambiental.

Los gobiernos de México, Guatemala y Belice firmaron este viernes un memorándum de entendimiento para la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, un proyecto trinacional que busca preservar más de 5,7 millones de hectáreas, como uno "de los últimos pulmones del planeta y herencia viva de los pueblos maya".

El acuerdo fue suscrito en Calakmul, en el sureño estado de Campeche, por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, quienes coincidieron en que se trata de una iniciativa histórica tanto por su dimensión ambiental como por su significado político y cultural.

"Hoy con la firma de este memorándum no solo estamos protegiendo un ecosistema inestimable, sino honrando el legado de la civilización que una vez floreció en los territorios de México, Guatemala y Belice", expresó Briceño, al destacar que las fronteras políticas no deben dividir los esfuerzos de conservación.

Por su parte, Arévalo subrayó que la selva maya representa un "patrimonio cultural y natural de toda la humanidad", y que el compromiso de los tres países pasa por recuperar, preservar y potenciar el uso sostenible de sus recursos, respetando los derechos de las comunidades indígenas.

La presidenta Sheinbaum recordó que esta es la primera vez que los tres jefes de Estado se reúnen para un objetivo común en materia ambiental.

"Podemos convertir nuestras coincidencias geográficas, culturales y sociales en una alianza sólida que coloque al centro la dignidad de las personas, la defensa de la naturaleza y la visión compartida de un futuro sustentable", afirmó.

El nuevo corredor abarcará 0,6 millones de hectáreas en Belice, 2,7 millones en Guatemala y 2,4 millones en México, lo que convierte a esta reserva trinacional en la segunda más grande del continente después de la Amazonía.

La región integra 27 áreas protegidas en Guatemala, 12 en México y 11 en Belice, y es hábitat del jaguar, la guacamaya roja, el tapir y el quetzal, entre otras especies emblemáticas.

Áreas Protegidas

El proyecto contempla la creación de un Consejo de Autoridades de Áreas Protegidas, conformado por representantes de los tres países, y el respaldo de un grupo trinacional de apoyo con participación de organizaciones ambientales, empresarios, académicos y sociedad civil.

Entre sus objetivos destacan el combate a la tala ilegal, el tráfico de especies, los incendios forestales, la cacería furtiva y la contaminación, además de impulsar el turismo regenerativo y la justicia social.

México anunció, como parte del compromiso, la segunda fase del programa Sembrando Vida en Guatemala y Belice, para regenerar suelos, recuperar cobertura forestal y mejorar el bienestar de las comunidades locales.

Asimismo, Sheinbaum vinculó el proyecto con la construcción del Tren Maya, al que calificó como una obra destinada a fortalecer la conectividad regional y la prosperidad compartida.

En el marco del encuentro se instituyó también el Día de la Gran Selva Maya, que se conmemorará cada 15 de agosto, y se creó el Mérito a la Conservación, un reconocimiento para quienes dediquen su vida a la protección de los ecosistemas.

"Protegiendo la gran selva maya protegemos la vida, la diversidad y honramos la historia para salvaguardar el futuro", concluyó Arévalo.

