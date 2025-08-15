Arévalo y Sheinbaum acuerdan temas de migración y seguridad

Después de una reunión bilateral, los mandatarios de México, Claudia Sheinbaum y de Guatemala, Bernardo Arévalo, ofrecieron una conferencia de prensa en la que este último declaró que logaron acuerdos en materia de migración y seguridad entre ambas naciones. El mandatario guatemalteco aseveró que ambas naciones se comprometieron a proteger a quienes transitan por ambos territorios.
Tenemos la alta responsabilidad de luchar por la dignidad actual y por las posibilidades de futuro que nuestros pueblos tienen y deben aportar al mundo de hoy y lo hacemos con un compromiso compartido con principios de justicia social, de lucha por la democracia y la libertad, de convicción en la vigencia de derechos humanos, que son el fundamento que orienta a nuestros gobiernos en su gestión pública", argumentó el presidente Bernardo Arévalo.
Arévalo enfatizó en que la seguridad de los connacionales, en su trayecto por territorio mexicano, es una prioridad para ambos gobiernos, así como el tránsito de ciudadanos mexicanos por Guatemala. Tras la reunión desarrollada en el departamento de Petén, Guatemala, el gobernante local afirmó que esta protección es de máxima prioridad.
"Hoy México y Guatemala demostramos la voluntad de que dos naciones hermanas, con gobiernos comprometidos con la justicia y sus pueblos, pueden avanzar juntas hacia un futuro más digno, más equitativo y más libre", manifestó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Mientras tanto, Arévalo señaló que la relación bilateral entre México y Guatemala es fundamental para impulsar el desarrollo equitativo e incluyente de ambas naciones; "en este encuentro se abordaron temas en materia fronteriza, económica, comercial, de seguridad, migración y desarrollo", subrayó.
Extensión ferroviaria con México
El mandatario Bernardo Arévalo subrayó que su gobierno valora muchísimo las iniciativas de México que buscan la interconexión ferroviario entre ambos países: "Estamos listos para ello", aseguró el gobernante, quien agregó que conectar El Tren Maya con Guatemala y eventualmente con Belice, es una visión que compartimos y para la cual acordamos promover el inicio de negociaciones trinacionales, así como los respectivos estudios de factibilidad".
Vamos a hacer esfuerzos por conectarnos por el sur, en el Pacífico, en Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, en un proyecto que ha de permitir que las conexiones entre nuestros pueblos se multipliquen; esta interconexión ferroviaria tiene un potencial enorme para el comercio entre ambos países, para el desarrollo y bienestar de la gente", expresó el mandatario Bernardo Arévalo.
Posteriormente, expresó que la nueva interconexión entre ambos países le enorgullece, porque permitió que miles de familias guatemaltecas en áreas de difícil acceso puedan obtener energía eléctrica. "Vemos con optimismo las oportunidades conjuntas de aprovechamiento hidroeléctrico y de hidrocarburos en nuestras zonas fronterizas", aseveró.
Arévalo también habló de la iniciativa llamada Gran Selva Maya, como un modelo de conservación natural y del patrimonio cultural que genera bienestar y desarrollo para sus habitantes. Según el gobernante guatemalteco, esto es una muestra de lo que se debe hacer para conservar la naturaleza; además, señaló que este tema será tratado en conjunto con el primer ministro de Belice, John Briceño.
Nueva reunión en México
Después de la conferencia de prensa, ambos mandatarios abordaron aeronaves que los llevaron hacia territorio mexicano, donde se reunirán nuevamente, para, posteriormente, ofrecer una nueva rueda de prensa, esta vez incluyendo a Briceño.
Cabe resaltar que esta nueva reunión se desarrollará en el Estado de Campeche, México, en el centro arqueológico Calakmul, territorio que se considera como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.