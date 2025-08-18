 Brutal choque entre cabezal y bus en San Vicente Pacaya
Nacionales

Cámaras registran brutal choque entre cabezal y bus en San Vicente Pacaya

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y auxiliaron a los pasajeros, algunos de los cuales resultaron con crisis nerviosa y golpes en distintas partes del cuerpo.

Choque en ruta a San Vicente Pacaya., Captura de pantalla video Instagram.
Choque en ruta a San Vicente Pacaya. / FOTO: Captura de pantalla video Instagram.

Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento exacto en el que un cabezal con fallas en el sistema de frenos choca contra un bus del transporte público en una curva cerrada de la carretera que conduce a San Vicente Pacaya, Escuintla.

En las imágenes se observa cómo el cabezal desciende en una pendiente a gran velocidad, mientras que el bus se aproximaba en sentido contrario. Al llegar a la curva, el piloto del autobús comete la imprudencia de invadir el carril, justo cuando el cabezal, que tenía fallas en el sistema de frenos, pasaba por la curva, provocando el impacto.

Bomberos Voluntarios atienden la emergencia 

El accidente ocurrió específicamente en el kilómetro 38.8 de la ruta a San Vicente Pacaya. Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y auxiliaron a los pasajeros, algunos de los cuales resultaron con crisis nerviosa y golpes en distintas partes del cuerpo. Varios fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades de tránsito investigan las causas del percance y recordaron a los conductores la importancia de mantener las revisiones mecánicas al día y respetar las normas de circulación, especialmente en tramos de curvas cerradas y descensos pronunciados, como los que caracterizan a esa carretera.

