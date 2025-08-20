 Inacif: Causa de muerte de anciano hallado en Mixco
Nacionales

Inacif revela detalles y causa de muerte de adulto mayor, cuyos restos fueron localizados en Mixco

Una mujer y su hija de 17 años, inquilinas en la propiedad del señor de 74 años, son las principales sospechosas del macabro crimen.

Compartir:
Restos humanos localizados en El Milagro, zona 6 de Mixco , Bomberos Municipales de Mixco
Restos humanos localizados en El Milagro, zona 6 de Mixco / FOTO: Bomberos Municipales de Mixco

La Fiscalía Municipal de Mixco es la encargada de la investigación por la muerte de un adulto mayor, cuyos restos fueron localizados dentro de su vivienda en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco; no obstante, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) brindó más detalles de la víctima. 

De acuerdo con la institución, la víctima fue identificada como Santiago Guzmán Godínez, de 74 años de edad. Personal del Inacif analizó los restos localizados por las autoridades envueltos en un nylon de color negro, escondidos dentro de un maletín y cubiertos con varias sábanas. Debido al estado de los restos no había sido posible determinar la edad o sexo de la víctima. 

La referida institución confirmó que Guzmán falleció a causa de un trauma craneoencefálico. 

Señalan a inquilinas

Según la versión policial, la víctima es el dueño de la vivienda donde fueron localizados los restos. En esa propiedad fue detenida una mujer identificada como Ingrid Karina Morales Toscano, de 40 años, y retenida una menor de 17 años, inquilinas del segundo nivel de la residencia y quienes hasta el momento son las principales sospechosas del crimen. 

Una denuncia ciudadana alertó a la PNC sobre olores fétidos que emanaban de la casa, por lo que se coordinó un allanamiento con la fiscalía en donde localizaron el cuerpo desmembrado. 

En Portada

Exdiputado Juracán sale de prisión por contar con medidas sustitutivast
Nacionales

Exdiputado Juracán sale de prisión por contar con medidas sustitutivas

08:40 AM, Ago 20
Xelajú MC asegura su pase a cuartos de final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú MC asegura su pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana

06:49 AM, Ago 20
Video muestra insólito accidente en Antigua Guatemalat
Nacionales

Video muestra insólito accidente en Antigua Guatemala

08:01 AM, Ago 20
Motoladrones atacan a conductor en el paso a desnivel Tecún Umán y el video se hace viralt
Nacionales

Motoladrones atacan a conductor en el paso a desnivel Tecún Umán y el video se hace viral

07:34 AM, Ago 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Noticias de GuatemalaSeguridadDonald TrumpCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos