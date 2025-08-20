Inacif: Causa de muerte de anciano hallado en Mixco

La Fiscalía Municipal de Mixco es la encargada de la investigación por la muerte de un adulto mayor, cuyos restos fueron localizados dentro de su vivienda en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco; no obstante, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) brindó más detalles de la víctima.
De acuerdo con la institución, la víctima fue identificada como Santiago Guzmán Godínez, de 74 años de edad. Personal del Inacif analizó los restos localizados por las autoridades envueltos en un nylon de color negro, escondidos dentro de un maletín y cubiertos con varias sábanas. Debido al estado de los restos no había sido posible determinar la edad o sexo de la víctima.
La referida institución confirmó que Guzmán falleció a causa de un trauma craneoencefálico.
Señalan a inquilinas
Según la versión policial, la víctima es el dueño de la vivienda donde fueron localizados los restos. En esa propiedad fue detenida una mujer identificada como Ingrid Karina Morales Toscano, de 40 años, y retenida una menor de 17 años, inquilinas del segundo nivel de la residencia y quienes hasta el momento son las principales sospechosas del crimen.
Una denuncia ciudadana alertó a la PNC sobre olores fétidos que emanaban de la casa, por lo que se coordinó un allanamiento con la fiscalía en donde localizaron el cuerpo desmembrado.