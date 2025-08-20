Reunión en el Congreso sobre el oleoducto y refinería Xan

Los jefes de bloque del Congreso de la República se reúnen esta tarde con autoridades de Energía y Minas, Ambiente y Defensa para conocer operaciones y administración del oleoducto y refinería del campo petrolero Xan.
El pasado 12 de agosto finalizó el contrato 2-85 de operaciones petroleras entre el Estado de Guatemala y la empresa Perenco, que ya no continuará operando de acuerdo a la legislación petrolera vigente. En ese sentido, las autoridades dan seguimiento a los procesos respectivos.
En ese contexto, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, brindó detalles a los diputados con respecto a la administración de esta área en la actualidad. Señaló que se recibieron las instalaciones y los activos que tenía Perenco en el campo petrolero.
Estos están conformados por la infraestructura de explotación petrolera en el polígono de Xan, las instalaciones de la mini refinería La Libertad, y la infraestructura del sistema estacionario de transporte de combustibles (oleoducto). También otros activos como la pista de aterrizaje, el centro de salud y el ferry que presta el servicio de cruce sobre el Río San Pedro en la Aldea El Naranjo, los cuales serán trasladados a las instituciones de Gobierno que corresponda.
El funcionario agregó que, ante la finalización del contrato, se debe proceder al cierre técnico del área, por lo que se emitió un estado de emergencia que viabilice la contratación de una empresa especializada, en cumplimiento de la ley.
"Para invitar a firmas interesadas en realizar el cierre técnico, se recibieron ya cartas de intención con los antecedentes de cinco empresas. Ya hoy nombramos una junta que va a evaluar los expedientes y estamos invitando a la Comisión contra la Corrupción para que nos acompañe y se seleccionará a la empresa que ofrezca los mejores servicios para el Estado", dijo.
Ventura añadió que esperan recibir empresas serias, con buenos antecedentes, para lograr operar estos activos, específicamente la refinería y el oleoducto. Por ahora, los mismos iguen bajo resguardo con el apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional, que desde semanas atrás se hicieron presentes al lugar.
Al respecto, el titular de la cartera de la Defensa, Henry Saénz, indicó que los pozos petroleros están "sin novedad".
Ambiente enviará equipo de trabajo al área
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, expuso lo que se ha encontrado momentáneamente en el Parque Nacional Laguna del Tigre, cuyo administrador indicó que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, entidad que este año duplicó su personal para el resguardo en el área.
"El cuadrante del extremo izquierdo de la reserva de Biósfera Maya tiene 330 mil hectáreas y dentro de ese parque se dio un polígono que bajo contrato de la explotación petrolera, que es de 10 mil hectáreas, equivalente al parque nacional Laguna Lachuá", dijo.
Añadió que a Ambiente le competen dos acciones en específico. La primera esque, a partir de septiembre, se enviará un equipo para identificar todos los pasivos ambientales dejados, no en todo el parque, sino en el polígono de las 10 mil hectáreas donde acaba de finalizar el contrato de explotación petrolera.
"Esa es la primera tarea. Estamos hablando de identificar los pasivos ambientales, ir a diagnosticar posibles residuos de derrames de petróleo u otros productos químicos, determinar si existen aguas residuales contaminando tanques, piletas u otros sistemas de contención de aguas residuales que puedan tener fugas. Vamos a diagnosticar la infraestructura que pudiera estar dañada y que también pudiera ser fuente de fugas y potencial contaminación", indicó.
Asimismo, mencionó que también se verificará el tema de descargas, lodos, elementos contaminados que pudieran no haber sido tratados adecuadamente, afectando la calidad de las aguas, entre otros factores.
Finalmente, detalló que el segundo aspecto que le compete a la cartera de Ambiente, y que ya se hizo, es elaborar los términos de referencia de la evaluación de impacto ambiental que la empresa que resulte contratada por la empresa de Energía y Minas va a tener que presentar para asegurar que el cierre y posterior desmantelamiento que se hará sea de acuerdo con los estándares ambientales respectivos.
