Seguimiento del caso de contaminación en Villa Nueva

El viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, José Rodrigo Rodas, se refirió este jueves 14 de agosto acerca del seguimiento que se da al caso de contaminación y olores fétidos que reportaron vecinos de la zona 12 capitalina y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala.
Las alertas sobre la situación que afecta a los vecinos se intensificaron en julio pasado, cuando se detalló que era constante la presencia de este tipo de olores en el ambiente, lo cual afectaba principalmente durante las noches y madrugadas.
Entonces, se inició un proceso de inspecciones y acciones por parte de personal del MARN. El personal también visitó las bodegas de la entidad Almacenadora del País S. A. (ALPASA), donde se identificó un producto que podría ser la fuente de las emanaciones. En conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se tomaron las muestras del producto y de aguas residuales en el barranco afectado.
De esta manera, se confirmó que el foco de la contaminación son los contenedores de terbufos que han permanecido por 26 años en el Almacén Fiscal - SAT-, actualmente alquilado por la empresa Alpasa, y se encuentran judicializados.
Al respecto, el funcionario detalló hoy durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la disposición final de esta sustancia tóxica está programada para el 30 de septiembre.
Además, el funcionario reiteró que se presentó una denuncia contra ALPASA, empresa que está a cargo del almacenaje de esos químicos y no cuenta con licencia ambiental para ese fin.
Empresa a cargo de almacenaje responde
Durante el programa A Primera Hora, Luis Miguel Herrera, vocero de ALPASA, reiteró que esa mercancía está judicializada y ellos no pueden decidir o disponer sobre estos. Agregó que fue hasta la actual administración de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que le han dado respuesta para la disposición de esos líquidos.
Herrera añadió que, por recomendación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se realizaron evaluaciones médicas al personal de la empresa y no hubo resultados fuera de parámetros normales.