 Seguimiento del caso de contaminación en Villa Nueva
Nacionales

¿Qué seguimiento se ha dado por el caso de contaminación en Villa Nueva?

El Ministerio de Ambiente ya ubicó el foco de contaminación y presentó una denuncia al respecto.

Compartir:
Equipos de Conred verifican la contaminación ambiental en Villa Nueva., Conred
Equipos de Conred verifican la contaminación ambiental en Villa Nueva. / FOTO: Conred

El viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, José Rodrigo Rodas, se refirió este jueves 14 de agosto acerca del seguimiento que se da al caso de contaminación y olores fétidos que reportaron vecinos de la zona 12 capitalina y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala.

Las alertas sobre la situación que afecta a los vecinos se intensificaron en julio pasado, cuando se detalló que era constante la presencia de este tipo de olores en el ambiente, lo cual afectaba principalmente durante las noches y madrugadas.

Entonces, se inició un proceso de inspecciones y acciones por parte de personal del MARN. El personal también visitó las bodegas de la entidad Almacenadora del País S. A. (ALPASA), donde se identificó un producto que podría ser la fuente de las emanaciones. En conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se tomaron las muestras del producto y de aguas residuales en el barranco afectado.

De esta manera, se confirmó que el foco de la contaminación son los contenedores de terbufos que han permanecido por 26 años en el Almacén Fiscal - SAT-, actualmente alquilado por la empresa Alpasa, y se encuentran judicializados.

Al respecto, el funcionario detalló hoy durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la disposición final de esta sustancia tóxica está programada para el 30 de septiembre.

Además, el funcionario reiteró que se presentó una denuncia contra ALPASA, empresa que está a cargo del almacenaje de esos químicos y no cuenta con licencia ambiental para ese fin.

Empresa a cargo de almacenaje responde

Durante el programa A Primera Hora, Luis Miguel Herrera, vocero de ALPASA, reiteró que esa mercancía está judicializada y ellos no pueden decidir o disponer sobre estos. Agregó que fue hasta la actual administración de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que le han dado respuesta para la disposición de esos líquidos.

Herrera añadió que, por recomendación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se realizaron evaluaciones médicas al personal de la empresa y no hubo resultados fuera de parámetros normales.

* Escuche aquí la entrevista completa:

En Portada

Mingob se pronuncia por información sobre atentados en áreas específicas t
Nacionales

Mingob se pronuncia por información sobre atentados en áreas específicas

05:01 PM, Ago 14
Aeronave impacta contra ave: varios pasajeros resultaron lesionadost
Nacionales

Aeronave impacta contra ave: varios pasajeros resultaron lesionados

04:20 PM, Ago 14
Extraña figura humanoide levita en el cielo y se vuelve viralt
Viral

Extraña figura humanoide levita en el cielo y se vuelve viral

06:01 PM, Ago 14
Roberto Bonilla logra segundo oro en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025t
Deportes

Roberto Bonilla logra segundo oro en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

04:29 PM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos