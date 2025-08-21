 Complicaciones tras incidente con tráiler en Villa Hermosa
Nacionales

Persisten las complicaciones tras incidente con tráiler que botó carga en Villa Hermosa

El vehículo viajaba cargado con postes, los cuales cayeron sobre la carretera.

Compartir:
Se generó congestionamiento por el incidente en el que el vehículo de carga botó postes en la carretera.,
Se generó congestionamiento por el incidente en el que el vehículo de carga botó postes en la carretera. / FOTO:

Fuertes complicaciones para la circulación vial se generaron este jueves 21 de agosto como consecuencia de un incidente en el que un tráiler botó parte de su carga en la ruta de Prados de Villa Hermosa hacia Ciudad Real. Se trataba de postes de concreto que obstaculizaron la carretera.

De acuerdo con información compartida por las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, el paso quedó completamente detenido y se reportaron complicaciones en distintos sectores de esa localidad y aledañas.

"El tráiler dejó aproximadamente ocho postes de concreto sobre la cinta asfáltica, bloqueando completamente los carriles hacia la Ciudad de Guatemala en esta conexión hacia la zona 12 de Villa Nueva. Hablamos del sector de Ciudad Real, donde los carriles reversibles no han sido coordinados de manera habitual", dijo Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva.

Severas complicaciones en el tránsito

Santos indicó que al lugar donde ocurrió el incidente vial se trasladó una grúa para poder movilizar los obstáculos que dejó el vehículo de transporte pesado. Aunque después de varios minutos se retiraron las estructuras que cayeron sobre la vía y el tráiler, las complicaciones persisten tomando en cuenta la acumulación de tránsito que se generó.

Según explicó, las severas complicaciones se han reflejado en el área de El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva, para llegar a la calzada Aguilar Batres, tomando en cuenta que los usuarios al momento de informarse de esta situación en Prados de Villa Hermosa optaron por utilizar el sector del Búcaro y El Mezquital, hacia la salida del Cenma.

"Es importante tomar en cuenta que en ese sector no se están activando los carriles reversibles", añadió la funcionaria municipal en uno de sus reportes de esta mañana.

También compartió que se observa fuerte impacto en la movilidad vehicular en el bulevar El Frutal, zona 5 de ese municipio, a causa del incidente con el tráiler.

En Portada

Tragedia en Baja Verapaz: Esposos mueren tras ser arrastrados por correntadat
Nacionales

Tragedia en Baja Verapaz: Esposos mueren tras ser arrastrados por correntada

12:02 PM, Ago 21
Guatemala conoce rivales para Clasificatoria Concacaf W 2025-2026t
Deportes

Guatemala conoce rivales para Clasificatoria Concacaf W 2025-2026

01:33 PM, Ago 21
Ligan a proceso a implicadas en asesinato de hombre en Mixcot
Nacionales

Ligan a proceso a implicadas en asesinato de hombre en Mixco

11:07 AM, Ago 21
A sus 21 años, Millie Bobby Brown se convierte en mamát
Farándula

A sus 21 años, Millie Bobby Brown se convierte en mamá

11:28 AM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos