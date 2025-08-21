Complicaciones tras incidente con tráiler en Villa Hermosa

Fuertes complicaciones para la circulación vial se generaron este jueves 21 de agosto como consecuencia de un incidente en el que un tráiler botó parte de su carga en la ruta de Prados de Villa Hermosa hacia Ciudad Real. Se trataba de postes de concreto que obstaculizaron la carretera.
De acuerdo con información compartida por las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, el paso quedó completamente detenido y se reportaron complicaciones en distintos sectores de esa localidad y aledañas.
"El tráiler dejó aproximadamente ocho postes de concreto sobre la cinta asfáltica, bloqueando completamente los carriles hacia la Ciudad de Guatemala en esta conexión hacia la zona 12 de Villa Nueva. Hablamos del sector de Ciudad Real, donde los carriles reversibles no han sido coordinados de manera habitual", dijo Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva.
Severas complicaciones en el tránsito
Santos indicó que al lugar donde ocurrió el incidente vial se trasladó una grúa para poder movilizar los obstáculos que dejó el vehículo de transporte pesado. Aunque después de varios minutos se retiraron las estructuras que cayeron sobre la vía y el tráiler, las complicaciones persisten tomando en cuenta la acumulación de tránsito que se generó.
Según explicó, las severas complicaciones se han reflejado en el área de El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva, para llegar a la calzada Aguilar Batres, tomando en cuenta que los usuarios al momento de informarse de esta situación en Prados de Villa Hermosa optaron por utilizar el sector del Búcaro y El Mezquital, hacia la salida del Cenma.
"Es importante tomar en cuenta que en ese sector no se están activando los carriles reversibles", añadió la funcionaria municipal en uno de sus reportes de esta mañana.
También compartió que se observa fuerte impacto en la movilidad vehicular en el bulevar El Frutal, zona 5 de ese municipio, a causa del incidente con el tráiler.