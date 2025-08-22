 Retienen a presunto robamotos en la ruta al Pacífico
Nacionales

Video muestra el momento en que retienen y golpean a presunto robamotos en la ruta al Pacífico

Las imágenes, con una duración de 38 segundos, captan cómo varias personas rodean al presunto delincuente y lo golpean en repetidas ocasiones.

Presunto robamotos retenido. , Captura de pantalla video Facebook.
Presunto robamotos retenido. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante en que un grupo de motoristas retiene y somete a un presunto robamotos en el kilómetro 27.5 de la ruta al Pacífico (CA-9), jurisdicción de Amatitlán.

Según la información de medios locales, el individuo habría robado minutos antes una motocicleta de color rojo. El propietario, con el apoyo de otros motoristas, inició la persecución que culminó cuando lograron alcanzarlo, quitarle el vehículo y retenerlo en el arriate central de la carretera.

Las imágenes, con una duración de 38 segundos, captan cómo varias personas rodean al presunto delincuente y lo golpean en repetidas ocasiones. De acuerdo con medios locales, no hubo intervención inmediata de la Policía Nacional Civil ni de otra autoridad en el lugar.

El video se ha difundido rápidamente en plataformas digitales, generando debate entre usuarios: algunos consideran que se trata de un acto de justicia ciudadana, mientras que otros señalan los riesgos de la violencia colectiva y la falta de procesos legales.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del detenido ni si posteriormente fue entregado a las autoridades.

Robo de motos en Guatemala 

De acuerdo con datos del Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y su Unidad contra el Robo y Hurto de Vehículos, cada mes se registran alrededor de 300 denuncias por sustracción de motocicletas. Esto equivale a un promedio de 10 a 15 reportes diarios, varios de los cuales terminan en hechos violentos o incluso con víctimas mortales.

Las investigaciones revelan que en la mayoría de casos los delincuentes buscan desarmar las motocicletas para comercializarlas en piezas, mientras que otro porcentaje importante de los robos se comete con la finalidad de utilizar los vehículos en actividades delictivas.

