 Detienen a policías involucrados en caso de secuestro
Nacionales

Detienen a policías señalados de secuestro

Los cinco integrantes de la PNC fueron trasladados a tribunales.

Los agentes detenidos fueron trasladados a la torre de tribunales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Las fuerzas de seguridad reportaron este martes 26 de agosto la captura de cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalados de pertenecer a una estructura delictiva que se dedica al plagio y secuestro, entre otros delitos.

La aprehensión de los uniformados se dio como resultado de un operativo implementado por equipos especializados en un sector del municipio de Villa Canales, Guatemala, donde se les sorprendió actuando en flagrancia.

Los integrantes de la entidad de seguridad fueron identificados como:  Celso Ochoa, Yovani Monzón; Angélica Leticia santos, Edwin Morales y Gilberto Flores.

Tras ser interceptados, se coordinó el traslado de los sindicados hacia la Torre de Tribunales con el fin de ponerlos a disposición del órgano jurisdiccional respectivo y dilucidar su situación legal.

Mientras se programa la audiencia en la que se les haga saber de manera oficial los motivos de su detención, los policías quedaron ingresados en las carceletas de tribunales.

Hasta el momento, las autoridades no han hecho pública la información con respecto al caso en el que estarían involucrados los agentes.

Instan a denunciar a "malos" policías

El Ministerio de Gobernación ha sido enfático en indicar que no tolerará comportamientos anómalos dentro de su personal, incluidos los equipos de la PNC. En ese contexto, ha reiterado la importancia de contar con la colaboración de la ciudadanía para detectar a los elementos implicados en ilegalidades dentro de las filas policiales.

La cartera ha indicado que si alguna persona considera que el actuar de un uniformado no es el correcto debe hacerlo de conocimiento de las autoridades respectivas para que la Inspectoría General pueda poner en marcha un proceso de investigación y determinar lo ocurrido, así como dilucidar las responsabilidades.

"Sí eres víctima de malos actos de policías, denúncialos al teléfono 1531 Centro Anticorrupción Policial. La denuncia es confidencial", se lee en un aviso difundido en las redes sociales de la policía.

En este se detalla que otras vías para comunicar este tipo de hechos incluyen el correo institucional [email protected] o bien la atención presencial en la avenida La Pedrera 10-00, colonia Cipresales, zona 6, donde se ubica el referido centro.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

