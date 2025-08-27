 Resaltan avances de programa social contra la desnutrición
Nacionales

Programa social señala avances "históricos" contra la desnutrición

"Guatemaltecos por la Nutrición" aseguró que la desnutrición aguda en niños menores de cinco años "se redujo del seis por ciento a solo 0,38 por ciento en las comunidades tratadas".

Compartir:
El programa social privado denominado "Guatemaltecos por la Nutrición" catalogó como "históricos" sus "avances" contra la desnutrición, EFE/ Mariano Macz
El programa social privado denominado "Guatemaltecos por la Nutrición" catalogó como "históricos" sus "avances" contra la desnutrición / FOTO: EFE/ Mariano Macz

El programa social privado denominado "Guatemaltecos por la Nutrición" catalogó como "históricos" sus "avances" contra la desnutrición en el departamento (provincia) de Huehuetenango, en el noroeste del país, según una auditoría realizada al mismo.

En una rueda de prensa que tuvo lugar el martes, el programa de carácter privado informó sobre los resultados de la iniciativa nacida en 2022, obra del conglomerado empresarial Castillo Hermanos con una inversión de 15 millones de dólares.

De acuerdo a la organización, los resultados son "transformadores" e "históricos", avalados por la doctora Sophia Aguirre, de la Universidad Católica de América en Washington.

La iniciativa realizó su labor en el departamento de Huehuetenango, específicamente en los municipios La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma, donde se implementó "un protocolo integral que aborda las causas biológicas, económicas y ambientales de la desnutrición infantil".

Según los datos del informe del programa, la desnutrición aguda en niños menores de cinco años atendidos por el programa "se redujo del seis por ciento a solo 0,38 por ciento en las comunidades tratadas".

En el mismo sentido, la desnutrición crónica "bajó hasta en 17 puntos porcentuales, gracias a un aumento promedio de 0,69 desviaciones estándar en el indicador talla/edad" y "más del 70 por ciento de las madres" atendidas "reportan crecimiento infantil normal de sus hijos".

Por último, de acuerdo al documento, las "enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes disminuyeron hasta un 76 % cuando accedieron a los servicios" del programa social privado.

Foto embed
guatemaltecos-po-la-nutricion-1 -

Importantes esfuerzos contra la desnutrición

El presidente de Castillo Hermanos, Stuardo Sinibaldi, recordó al respecto que "desde 1990" la firma empresarial "ha dedicado importantes esfuerzos a erradicar la desnutrición infantil". Asimismo, destacó la "auditoría" de la doctora Aguirre al programa social.

Por su parte, el director ejecutivo de "Guatemaltecos por la Nutrición", José Silva, resaltó que "los resultados no son solo estadísticas" y "reflejan una transformación profunda y sostenible en la forma en que miles de familias viven, se alimentan y construyen comunidades".

El corazón del proyecto altruista son los 'Nutrimóviles', unos módulos construidos en Europa que han sido diseñados para atender a niños menores de cinco años con desnutrición o en riesgo de falta de alimentos, además de mujeres embarazadas en las mismas condiciones. EFE

En Portada

Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemalat
Deportes

Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemala

05:54 PM, Ago 27
Los delitos que se le atribuyen a esposa de líder del Barrio 18 y sobrina de Sandra Torrest
Nacionales

Los delitos que se le atribuyen a esposa de líder del Barrio 18 y sobrina de Sandra Torres

04:23 PM, Ago 27
Caso Plan Gavilán: Expolicías condenados a 30 y 60 años de cárcelt
Nacionales

Caso Plan Gavilán: Expolicías condenados a 30 y 60 años de cárcel

05:29 PM, Ago 27
Gobierno instalará pantallas en la Plaza de la Constitución para apoyar a la Azul y Blancot
Deportes

Gobierno instalará pantallas en la Plaza de la Constitución para apoyar a la Azul y Blanco

04:13 PM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos