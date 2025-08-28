Avances en reparación del puente Mocá: CIV actualiza

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) actualizó este jueves 28 de agosto cómo avanzan los trabajos en el puente Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente. Específicamente se vio afectado el tramo entre RD-ESC-27, desvío de Tiquisate, Escuintla, y RD-SCH-14, desvío Chicacao, Suchitepéquez.
Esta estructura permanece cerrada desde el pasado 20 de agosto debido a que se detectaron daños causados por un percance vial y las fuertes lluvias que se han presentado en ese sector.
En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, el titular del CIV, Miguel Ángel Díaz, dio detalles de los antecedentes acerca de este puente y explicó los pasos a seguir en los próximos días para recuperar lo antes posible la circulación vial como se tenía antes en este tramo.
Según el funcionario, Mocá fue construido desde hace aproximadamente 60 años y debió haber sido sustituido cuando se contrató la ampliación a cuatro carriles de esa ruta desde Cocales hacia Tecún Umán; sin embargo, solo se construyó un puente a la par del mismo.
"Pero, el 24 de junio de este año, un vehículo de carga pesada impactó sobre el puente y lo sacó de su lugar. De inmediato, enviamos a técnicos de Caminos y conservación vial a evaluarlo y estimamos que necesitaba un tratamiento especial. Encontramos que tenemos allí un proyecto de mantenimiento de puente que es el puente Ixtacapa, que está pronto a culminar su mantenimiento, y todo el equipo que está en Zacapa se traslada a Mocá", dijo.
En cuanto al cierre, señaló que la semana anterior, luego del asentamiento en el puente Mocá, como medida de precaución este quedó inhabilitado, dejando solo el que está a la par para el tránsito en doble vía, donde el paso está siendo regulado por Provial.
Estabilización del puente y reparación de grietas
Díaz señaló que en los próximos días se implementará una serie de acciones para garantizar la estabilidad del puente. Parte de estas incluye levantarlo y ponerle torres para apuntalarlo y luego se procederá al cambio de los elementos estructurales metálicos que fueron dañados. También va a ser reparada la loza de rodadura por las grietas y fisuras que pueda presentar.
"Aunado a ello, hemos realizado una evaluación del puente vecino a Mocá y se ha estimado que está en perfectas condiciones, puesto que tiene 10 años de uso. Todos sus elementos estructurales y la superestructura están en buen estado", detalló el funcionario.