 Inician obras de reparación en el puente Mocá
Inician obras de reparación en el puente Mocá

El constante tránsito de transporte pesado ocasionaron daños progresivos en la estructura.

El personal trabaja en la nivelación de las torres de apuntalamiento para estabilizar el área afectada de esta estructura., Foto Gobernación Departamental de Suchitepéquez
El personal trabaja en la nivelación de las torres de apuntalamiento para estabilizar el área afectada de esta estructura. / FOTO: Foto Gobernación Departamental de Suchitepéquez

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) inició los trabajos de rehabilitación del puente Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente, en Suchitepéquez, informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

El personal técnico comenzó con la colocación de torres de apuntalamiento en la base del puente, con el fin de estabilizar el área afectada y garantizar la seguridad de los usuarios, posteriormente, se ejecutarán otras acciones como:

* Elevación de la estructura con sistemas hidráulicos para devolverle su nivel original.

* Sustitución de los elementos metálicos dañados.

* Evaluación exhaustiva de la losa del puente para identificar y reparar posibles grietas o fisuras.

Según explicó José Istupe, director de Covial, se encuentran a la espera del cronograma de los trabajos para establecer el tiempo que llevará habilitar el puente en condiciones seguras para el tránsito vehicular.

El puente Mocá forma parte de las estructuras que debieron ser sustituidas durante la ampliación y mejora de la CA-2 Occidente, ruta a cargo de Odebrecht; sin embargo, el abandono del proyecto y el constante tránsito de transporte pesado ocasionaron daños progresivos en la estructura.

A ello se suman las fuertes lluvias de la temporada, que incrementaron la crecida de ríos y aceleraron el colapso de uno de los extremos del puente.

El paso por el sector se encuentra habilitado en un carril reversible con apoyo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), con el fin de no interrumpir la conectividad.

Dos viceministros dejan el cargo

Los Ministerios de Comunicaciones y el de Energía y Minas confirmaron la salida de dos viceministros.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*

