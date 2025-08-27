Dos viceministros dejan el cargo

La tarde de este miércoles 27 de agosto se confirmó la salida de dos viceministros, en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
El Ministerio de Energía y Minas confirmó la salida de Carlos Alberto Avalos Ortíz, viceministro de Energía y Minas encargado del Área de Minería e Hidrocarburos.
Dicho ministerio informó que "Fue un relevo programado, dentro de los cambios naturales que se dan en la gestión de los ministerios".
Avalos Ortíz es ingeniero Civil y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Maestría en Administración de Empresas y en Psicología Industrial ambas por la Universidad Francisco Marroquín (UFM).
Ministerio de Comunicaciones confirma la salida del cargo de Allan Renand Guevara Hernández, viceministro de Infraestructura, quien asumió en enero pasado.
Guevara Hernández cuenta con una formación dual en Ingeniería Civil y Ciencias Jurídicas y Sociales, ambas obtenidas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su especialización abarca áreas como diseño geométrico, señalización vial, seguridad ocupacional (OH&S), construcción y supervisión de proyectos civiles, urbanizaciones e infraestructura vial.
Hasta el momento se desconocen los motivos de su salida, indicó dicha cartera.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*