 Dos viceministros dejan el cargo
Nacionales

Dos viceministros dejan el cargo

Los Ministerios de Comunicaciones y el de Energía y Minas confirmaron la salida de dos viceministros.

Compartir:
Carlos Ávalos dejó el viceministerio de Minería e Hidrocarburos y Allan Guevara el Viceministerio de Infraestructura., Captura de pantalla
Carlos Ávalos dejó el viceministerio de Minería e Hidrocarburos y Allan Guevara el Viceministerio de Infraestructura. / FOTO: Captura de pantalla

La tarde de este miércoles 27 de agosto se confirmó la salida de dos viceministros, en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

El Ministerio de Energía y Minas confirmó la salida de Carlos Alberto Avalos Ortíz, viceministro de Energía y Minas encargado del Área de Minería e Hidrocarburos. 

Dicho ministerio informó que "Fue un relevo programado, dentro de los cambios naturales que se dan en la gestión de los ministerios".

Avalos Ortíz es ingeniero Civil y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Maestría en Administración de Empresas y en Psicología Industrial ambas por la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

Ministerio de Comunicaciones confirma la salida del cargo de Allan Renand Guevara Hernández, viceministro de Infraestructura, quien asumió en enero pasado.

Guevara Hernández cuenta con una formación dual en Ingeniería Civil y Ciencias Jurídicas y Sociales, ambas obtenidas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su especialización abarca áreas como diseño geométrico, señalización vial, seguridad ocupacional (OH&S), construcción y supervisión de proyectos civiles, urbanizaciones e infraestructura vial.

Hasta el momento se desconocen los motivos de su salida, indicó dicha cartera. 

Caso Plan Gavilán: Expolicías condenados a 30 y 60 años de cárcel

El Tribunal de Mayor Riesgo “A” dictó sentencia contra los implicados en ejecuciones extrajudiciales.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemalat
Deportes

Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemala

05:54 PM, Ago 27
Los delitos que se le atribuyen a esposa de líder del Barrio 18 y sobrina de Sandra Torrest
Nacionales

Los delitos que se le atribuyen a esposa de líder del Barrio 18 y sobrina de Sandra Torres

04:23 PM, Ago 27
Caso Plan Gavilán: Expolicías condenados a 30 y 60 años de cárcelt
Nacionales

Caso Plan Gavilán: Expolicías condenados a 30 y 60 años de cárcel

05:29 PM, Ago 27
Gobierno instalará pantallas en la Plaza de la Constitución para apoyar a la Azul y Blancot
Deportes

Gobierno instalará pantallas en la Plaza de la Constitución para apoyar a la Azul y Blanco

04:13 PM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos