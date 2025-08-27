Plan Gavilán: Expolicías condenados a 30 y 60 años de cárcel

El Tribunal de Mayor Riesgo "A" resolvió este miércoles 27 de agosto dictar sentencia condenatoria contra dos exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) vinculados al caso "Plan Gavilán", donde se investigaron hechos de ejecuciones extrajudiciales.
Las pesquisas realizadas en el marco de este expediente revelaron que presuntamente los acusados habrían participado en una estructura paralela que se encargó de asesinar a varios reclusos que se habían fugado el 22 de octubre de 2005.
Según la fiscalía, los procesados y el grupo al que pertenecían se encargaba de ejecutar a los reos que iban recapturando y colocaban armas en sus manos con el objetivo de simular un enfrentamiento armado.
El juicio concluyó este miércoles y durante la audiencia fue escuchada la última palabra de los procesados, en la que pidieron que fueran absueltos de los cargos que se les atribuían por considerar que no se pudieron comprobar los hechos en su contra.
En tanto, durante el debate, el Ministerio Público (MP) presentó los elementos probatorios para respaldar los señalamientos contra estas personas, mismos que fueron analizados por el órgano jurisdiccional y tomados en cuenta. Mientras tanto, la defensa no pudo desacreditar las acusaciones.
En ese contexto, se determinó que los exelementos policiales son culpables de la comisión del delito de ejecución extrajudicial. Ante ello, el tribunal dictó penas de 30 y 60 años de prisión.
Más sobre la investigación
De acuerdo con el MP, el 22 de octubre del año 2005, se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, denominada "El infiernito".
Las autoridades para lograr la recaptura de los privados de libertad, pusieron en marcha el Plan Gavilán. Para llevarlo a cabo crearon ocho grupos policiales de búsqueda con cuatro integrantes cada uno. El grupo formal hizo acopio de información importante para dar con el paradero de los fugados.
Otro grupo paralelo, una estructura integrada por altos funcionarios, agentes de la Policía Nacional Civil y civiles, recibían la información procesada a través del Plan Gavilán y procedían a la ejecución extrajudicial de los reos que iba siendo recapturados. "Era su modus operandi", destacó la fiscalía en su informe sobre el caso.
* Con información del Ministerio Público y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7