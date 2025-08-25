 Caso Plan Gavilán: MP pide sentencias de entre 30 y 60 años
Nacionales

Caso Plan Gavilán: MP pide sentencias de entre 30 y 60 años

Por este caso hay tres ex agentes de la PNC procesados bajo acusaciones de ejecución extrajudicial.

La etapa de conclusiones en el juicio por el Plan Gavilán se desarrolló en el Tribunal de Mayor Riesgo A., Ángel Oliva
La etapa de conclusiones en el juicio por el Plan Gavilán se desarrolló en el Tribunal de Mayor Riesgo A. / FOTO: Ángel Oliva

Durante la mañana de este lunes 25 de agosto se desarrolló la etapa de conclusiones del juicio que se sigue en contra de tres exintegrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), dentro del caso conocido como "Plan Gavilán". En este proceso, los tres expolicías son señalados del delito de ejecuciones extrajudiciales, por lo que el Ministerio Público (MP) pidió que se den penas condenatorias que van desde los 30 hasta los 60 años de prisión.

El caso que se sigue en el Tribunal de Mayor Riesgo "A" está dirigido en contra de los ex agentes de la PNC porque presuntamente habrían participado en una estructura paralela que se encargó de asesinar a varios reclusos que se habían fugado el 22 de octubre de 2005. Según la fiscalía, los procesados y el grupo al que pertenecían se encargaba de ejecutar a los reos que iban recapturando y colocaban armas en sus manos, para simular un enfrentamiento armado.

Fotos: Rechazan retrasos en caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán

Allegados a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán se apostaron frente a la CSJ para rechazar los atrasos en sus audiencias judiciales.

