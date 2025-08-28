 Modernización Portuaria: Avances en infraestructura
Nacionales

Avanzan acciones enfocadas en modernización portuaria y fortalecimiento de infraestructura

El ministro de la Defensa, Henry Saenz, actualizó detalles sobre gestiones para fortalecer la infraestructura del país.

El ministro de la Defensa, Henry Saenz, durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de la Defensa, Henry Saenz, durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, anunció una serie de acciones en torno a los trabajos de ampliación y modernización del puerto Quetzal y adelantó detalles sobre donaciones para la infraestructura del país.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el funcionario anunció una serie de reuniones para este jueves 28 y viernes 29 de agosto para abordar temas de la ampliación de la portuaria.

Además, dijo que la próxima semana se sostendrán diálogos con el comandante general de Arkansas, que fue delegado por el Comando Sur para entregar a manera de donativo un puente modular (Bailey). Tambén adelantó que se tendrá una donación de equipo para el Ejército por parte del Comando Sur, aunque no entró en detalles.

En ese mismo orden, anunció que 11 ingenieros de Guatemala viajarán a Luisiana, Estados Unidos, para capacitarse para el proyecto del tren en el país. En tanto, otro grupo viajará a Colombia a capacitarse y entrenarse en temas de líneas férreas.

"Guatemala en este gobierno, está pasando por el mejor momento de relaciones con nuestro socio estratégico (EEUU). Eso es porque somos un socio confiable", enfatizó Saenz.

Guatemala recibe misión del servicio de la Guardia Costera de EE. UU.

Los representantes de la Coordinación General de la Autoridad Designada, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores atendieron la apertura de la Misión Oficial del Programa Internacional de Protección Portuaria del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América, en el marco de la cooperación y relación bilateral entre ambos países y el interés compartido de promover la seguridad y prosperidad de la región.

La referida visita se enmarca en el trabajo conjunto para la modernización de infraestructura estratégica y el robustecimiento de las medidas de protección portuaria establecidas en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) y medidas de protección portuaria del país.

Durante el acto, realizado el pasado 21 de agosto, se contó con la presencia del Embajador de los Estados Unidos de América, Tobin Bradley, quien dio la bienvenida a una delegación de la Guardia Costera de EE.UU. a Guatemala. 

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

