 Picop volcado deja 12 heridos en la ruta hacia Petén
Picop volcado deja 12 heridos en la ruta hacia Petén

Los cuerpos de socorro describieron que la mayoría de los lesionados son menores de edad.

Varias unidades de los Bomberos Voluntarios colaboraron en el traslado de los pacientes. , Bomberos Voluntarios.
Varias unidades de los Bomberos Voluntarios colaboraron en el traslado de los pacientes. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios reportaron que la tarde de este sábado 30 de agosto un vehículo tipo picop volcó sobre la cinta asfáltica del kilómetro 253 ruta CA-13, en dirección hacia Petén. Técnicos en Urgencias Médicas reportaron haber estabilizado y trasladado a 12 personas heridas hacia un centro asistencial cercano.

Cabe destacar que los rescatistas subrayaron que, de los heridos, 10 son menores de edad y dos mayores de edad. Imágenes que circulan en redes sociales mostraron que el picop, de color celeste, se accidentó, quedando con las llantas hacia un lado. El vehículo se identifica con las placas particulares 521JIX.

Fueron ambulancias del municipio de Morales, departamento de Izabal, quienes prestaron el servicio en la emergencia reportada por vecinos del sector. Cerca del picop quedaron varios objetos como canastos, hieleras y otros enceres que cayeron en el área donde se ubicaron a los menores afectados.

Vecinos narraron que el accidente de tránsito tuvo lugar en el área de la aldea El Rosario, en el sentido que va hacia Río Dulce. Por el momento se desconoce si el picop sufrió alguna avería mecánica, debido al impacto que recibió al volcar en el asfalto.

