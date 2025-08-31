 Suspenden actividad de Pasos y Pedales en la capital
Nacionales

Suspenden actividad de Pasos y Pedales en la capital

Derivado de la carrera de los 21K de la ciudad de Guatemala, la Municipalidad de Guatemala reportó esto de la actividad de Pasos y Pedales.

Foto: Edwin Bercián / Archivo.
La actividad de Pasos y Pedales volverá a celebrarse el próximo domingo 7 de septiembre. / FOTO: ArchivoEU.

La Municipalidad de Guatemala informó este domingo 31 de agosto de 2025 que la actividad de Pasos y Pedales quedó suspendida para este día, luego de desarrollarse la carrera de los 21K de la Ciudad de Guatemala. En un afiche compartido por las autoridades se lee que la actividad citada fue suspendida en todas sus fases para este día.

El comunicado breve afirma que el alcalde de Guatemala, Ricardo Quiñónez, invitó a acompañar el evento deportivo junto a la familia, considerando que el mismo se desarrolló en diferentes corredores de la capital. Durante el desarrollo de la 21K se pudo observar como el evento deportivo fue amenizado, incluso con el desfile de bandas escolares.  

Recreación para el próximo domingo

Como ocurre todos los años, la actividad de Pasos y Pedales volverá a la normalidad el siguiente domingo después de la 21K de la Ciudad de Guatemala. En este caso, el evento será el próximo domingo 7 de septiembre de 2025.

Nos vemos de nuevo en Pasos y Pedales el próximo domingo", comunicaron fuentes oficiales de la Municipalidad de Guatemala.

Cabe resaltar que durante esta actividad, las autoridades viales de la Municipalidad de Guatemala establecen cierres temporales, para dar prioridad al paso de peatones. El objetivo de Pasos y Pedales es que los guatemaltecos puedan disfrutar tiempo caminando, en patines o en bicicleta en las distintas arterias donde se implementa.

Los espacios en donde se pone en práctica el evento de Pasos y Pedales son aprovechados por cientos de guatemaltecos, quienes aprovechan para realizar galerías de arte y eventos promocionales. Este espacio también ha sido utilizado por el Gobierno de Guatemala para promocionar jornadas de vacunación, planificación familiar, actividades culturales como juegos de pelota maya y exposiciones de mascotas, entre un variopinto de agasajos para recrearse e informarse.

