Crimen contra abogado: indicios y detalles del ataque

El Ministerio Público (MP) abrió la investigación correspondiente tras la muerte del abogado Edwin Mayén, quien fue ultimado a balazos en horas de la tarde del pasado lunes 2 de septiembre. El hecho ocurrió en un sector de la zona 1 capitalina y también dejó a una mujer herida.
De acuerdo con la institución, la Fiscalía de Delitos contra la Vida dirige las pesquisas y ya cuenta con ciertos indicios que fueron serán analizados como parte del proceso de averiguación.
Se trata de seis casquillos, dos plomos, un proyectil deformado, un teléfono celular, una tablet y tres memorias USB que quedaron bajo resguardo de la entidad tras concluir el procedimiento de la escena donde fue asesinado el profesional del derecho.
Mayén fue defensor de María Marta Castañeda Torres, pareja del líder pandillero del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa, conocido con el alias de "el Lobo"; y, en su momento también brindó sus servicios a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, señalada en casos de corrupción.
Crimen cometido por sicarios en moto
El ataque contra Mayén quedó captado en video. Las imágenes de ese momento reflejan que fueron individuos que se movilizaban a bordo de una motocicleta quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.
El Ministerio Público señaló que, de acuerdo con las primeras diligencias de investigación, la víctima conducía su vehículo por la 3a. avenida y 5a. calle de la zona 1 y, en el momento en el que descendió del mismo para acercarse a un comercio del sector, fue atacado.
De acuerdo con la grabación de cámaras de videovigilancia y las averiguaciones a cargo de la Fiscalía, uno de los desconocidos descendió de la moto, se acercó a la víctima, cometió la agresión y después volvió a la misma para huir junto con su cómplice.
Mujer herida durante ataque
La fiscalía agregó que, durante el ataque contra el abogado, una persona que atendía el comercio también resultó herida de manera colateral, por lo que recibió atención de los cuerpos de socorro.
Los Bomberos Voluntarios confirmaron que la paciente fue identificada como Leticia Velásquez Barrios, de 48 años, quien se dedica a la venta de manías. Ella fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de accidentes debido a que presentaba heridas en el brazo derecho.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7