Abogado fallece tras ataque armado en zona 1

Un ataque armado cobró la vida de un abogado este martes 2 de septiembre. El hecho ocurrió en horas de la tarde en la 3ª avenida, entre 5ª y 6ª calles de la zona 1, Ciudad de Guatemala, donde ya hay presencia de cuerpos de socorro y autoridades para el seguimiento del caso.
Los bomberos Municipales informaron que recibieron múltiples alertas a su línea telefónica, donde los transeúntes les notificaban acerca de un incidente de violencia que se había dado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
Al momento en que se hicieron presentes los equipos respectivos, localizaron sobre la vía pública a un hombre de aproximadamente 50 años que se encontraba en estado inconsciente.
"Al realizar la evaluación de la persona, los paramédicos confirman que ya no cuenta con signos vitales, a consecuencia de presentar varias heridas causadas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cráneo", explicó José Santizo, vocero de la institución.
Agregó que los familiares del fallecido se presentaron al lugar donde ocurrió el hecho y lo identificaron como el abogado Edwin Juárez Mayén.
Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes sobre este caso. La Policía Nacional Civil ya mantiene presencia en el área y se está a la espera de que acudan fiscales del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
Vendedora herida durante ataque
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que derivado del ataque armado donde murió el profesional del derecho también resultó herida una mujer. La afectada, identificada como Mayra Leticia Velásquez Barrios, 48 años, se encontraba en el área vendiendo manías cuando ocurrieron los hechos.
Los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia prehospitalaria a la paciente, quien presentaba impactos de bala en el brazo derecho, y posteriormente la trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Accidentes.
Fue abogado de pareja de líder pandillero
El abogado Edwin Juárez Mayén ejerció la defensa de María Marta Castañeda Torres, pareja del líder pandillero el Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "el Lobo".
La mujer ha sido detenida en varias ocasiones y recientemente ingresó a prisión nuevamente tras ser ubicada por las fuerzas de seguridad en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por tener vigentes órdenes de aprehensión en su contra.
El profesional del derecho también ejerció en su momento la defensa de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, implicada en casos de corrupción.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7