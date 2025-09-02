 Hombre agrede a dos agentes de PNC que intentaban someterlo
Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlo

Un video viral exhibe la dificultad de dos agentes de la PNC para contener a un hombre en la zona 1.

Sujeto agrede a dos agentes de la PNC. , Captura de pantalla video X.
Sujeto agrede a dos agentes de la PNC. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video de un minuto con 24 segundos de duración captado por un ciudadano en la zona 1 de la capital se ha viralizado en redes sociales al mostrar el momento en que dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentan controlar a un hombre aparentemente en estado de ebriedad, pero son superados por su agresividad.

En las imágenes se observa cómo el sujeto arremete a golpes contra uno de los policías, quien trata de defenderse sin éxito. Segundos después interviene un segundo agente, pero tampoco logra contenerlo. El sujeto incluso intenta derribar la motocicleta en la que se movilizaban los uniformados.

Durante el clip, se ve a los agentes insistir en someter al individuo, pero este logra escabullirse en varias ocasiones y no cesa en sus intentos de golpearlos. El video se corta cuando llegan al lugar otros dos policías en motocicleta.

Consultado al respecto, Edwin Monroy, vocero de la PNC, indicó que la institución estará verificando lo ocurrido. No obstante, al cierre de esta nota no había una postura oficial ni se había confirmado si el hombre fue capturado.

Las imágenes generaron reacciones divididas en redes sociales: algunos usuarios cuestionaron la preparación de los agentes y su capacidad de respuesta, mientras que otros defendieron la actuación, argumentando que los policías enfrentan limitaciones para usar la fuerza debido a protocolos relacionados con derechos humanos.

Un antecedente reciente en Jalapa

El hecho recuerda un incidente similar ocurrido hace dos semanas en Jalapa, también registrado en video y viralizado en redes. En esa ocasión, un agente de la PNC fue atacado violentamente por un hombre armado con un machete, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

La agresión tuvo lugar en el barrio La Democracia, donde el policía fue derribado y golpeado mientras se encontraba en el suelo. La situación se tornó crítica hasta que dos ciudadanos intervinieron, lograron desarmar al atacante y evitaron que el hecho terminara en tragedia.

Video muestra brutal ataque contra agente de la PNC en Jalapa

El video desató fuertes críticas hacia la PNC por la falta de preparación táctica que evidenció el agente, quien fue sometido por un civil y quedó en riesgo de quedar herido.

La PNC informó más tarde que el agresor, un joven de 18 años, fue capturado tras intentar huir cuando llegaron refuerzos policiales al lugar. De acuerdo con la institución, minutos antes el mismo individuo había amenazado a transeúntes del barrio La Democracia, lo que motivó la denuncia ciudadana y la intervención del agente que terminó siendo atacado.

El informe policial también detalló que el detenido cuenta con antecedentes por robo: el 26 de febrero de este año fue señalado por sustraer un teléfono celular.

