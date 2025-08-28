 Hombre asesinado en ataque armado en mercado La Terminal
Nacionales

Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminal

La víctima no ha sido identificada.

La víctima fue encontrada dentro del mercado La Terminal.
La víctima fue encontrada dentro del mercado La Terminal. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un hombre murió como resultado de un ataque armado que se registró en horas de la madrugada de este jueves 28 de agosto en la 2ª avenida y 8ª calle de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, en el interior del mercado La Terminal.

Varias personas empezaban su jornada laboral desde las primeras horas del día en esta área comercial, cuando de repente se escucharon las múltiples detonaciones de proyectiles de arma de fuego. Al percatarse los transeúntes de que la víctima había sido alcanzada por las balas, de inmediato solicitaron ayuda de los Bomberos Voluntarios.

"Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a una persona que presentaba múltiples heridas de bala y, al evaluarla, constataron que ya no contaba con signos vitales", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.

Agregó que el hombre fallecido no pudo ser identificado, ya que no portaba documentos personales. Solo se estableció que tenía aproximadamente 50 años de edad.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen para llevar a cabo las diligencias correspondientes, recabar evidencias e iniciar con las investigaciones del caso.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para ser analizado y realizar el proceso de identificación.

Otros hechos de violencia

En las últimas horas se reportaron hechos de violencia en diferentes sectores. Uno de estos ocurrió en la 23 avenida y bulevar Vista Hermosa 1, zona 15 capitalina, donde dos hombres fueron atacados a balazos.

El personal de los Bomberos Voluntarios de la estación central estabilizó a los pacientes y posteriormente los trasladó hacia el hospital general San Juan de Dios, donde fueron identificados como Dorian Misael Carrillo Cabrera, de 26 años; y Johnny Cabrera Cabrera.

Mientras tanto, tres personas fueron víctimas de un asalto en la avenida Bolívar y 33 calle de la zona 8 capitalina. Los delincuentes dispararon contra el vehículo en el que viajaban las víctimas, aunque las balas no lograron alcanzar a ninguno de los tripulantes.

"Los impactos de bala quedaron sobre el vidrio del piloto, pero ninguna persona resultó herida", confirmó el vocero de la institución de socorro.

