Captan en video a mujer golpeando a agente de la PMT

Nacionales

Video muestra pelea entre mujer y agente de la PMT de Villa Nueva.

Escándalo en Villa Nueva., Captura de pantalla video X.
Escándalo en Villa Nueva. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en que una mujer se enfrentó a golpes con una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.

En las imágenes grabadas por testigos se observa cómo ambas mujeres se jalonean el cabello, se propinan puñetazos y arañazos en plena vía pública, sin que nadie intervenga para detener la pelea.

De acuerdo con lo observado en el video, la agresora no tenía relación con el tránsito, ya que aparece a pie y vestida con ropa deportiva. Hasta el momento, la PMT de Villa Nueva no ha emitido un pronunciamiento sobre el hecho registrado en la Calle Real de dicho municipio. 

Otro incidente con agentes de la PNC en zona 1

Un caso similar ocurrió en las últimas horas en la zona 1 de la capital. Otro video viral, de un minuto con 24 segundos de duración, muestra a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que intentan someter a un hombre aparentemente en estado de ebriedad, pero son superados por la agresividad del sujeto.

En la grabación se observa cómo el individuo golpea a uno de los agentes, mientras este intenta defenderse. Segundos después interviene otro policía, pero tampoco logra contenerlo. El hombre incluso intenta derribar la motocicleta en la que se movilizaban los uniformados.

Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlo

Un video viral exhibe la dificultad de dos agentes de la PNC para contener a un hombre en la zona 1.

El video concluye cuando llegan al lugar otros dos agentes en motocicleta para apoyar a sus compañeros. La PNC tampoco ha brindado información oficial sobre este incidente.

