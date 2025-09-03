 Petén: Restos en cocodrilo son de niña desaparecida
Nacionales

Petén: Restos en cocodrilo son de niña desaparecida

El Inacif emitió el informe respectivo en seguimiento al caso de desaparición de la niña Joselinne García.

Joselinne García desapareción el 13 de julio en Petén., Alerta Alba-Keneth
Joselinne García desapareción el 13 de julio en Petén. / FOTO: Alerta Alba-Keneth

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitió un informe relacionado con el caso de la desaparición de una niña en Petén y confirmó que los restos encontrados dentro de un cocodrilo pertenecen a la menor.

Fue el pasado 13 de julio cuando se notificó que se desconocía el paradero de Joselinne Paola García Jiménez, quien fue vista por última vez en el caserío Bella Vista, San Andrés, Petén. En seguimiento al reporte de la familia, las autoridades emitieron una alerta Alba Keneth para iniciar con su búsqueda inmediata.

El Ministerio Público (MP) informó, en su momento, que la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente y la de Distrito de Petén llevaban a cabo las averiguaciones desde el ámbito de sus respectivas competencias para esclarecer lo ocurrido.

Análisis de restos hallados dentro de cocodrilo

Desde que se reportó la desaparición, los pobladores iniciaron un rastrearon, ya que se informó que la menor fue vista cerca de una laguna donde habitan decenas de cocodrilos.

Mientras tanto, la fiscalía confirmó que fueron encontrados posibles restos humanos en el estómago de un cocodrilo, los cuales fueron embalados para ser analizados y confirmar a través de pruebas de ADN si correspondían a la menor.

Foto embed
Analizan restos hallados dentro de cocodrilo tras desaparición de niña en Petén. -

El Inacif estuvo trabajando al respecto del caso y esta semana detalló que se hizo un proceso de identificación por medio de análisis antropológico y genético.

"Los resultados son positivos en cuanto a maternidad y se concluye que coinciden con el perfil biológico de la niña desaparecida", señaló en su informe el ente forense.

De esta manera, se confirmó los restos hallados dentro de un cocodrilo pertenecen a a Joselinne García.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

