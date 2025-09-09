 Señalamientos contra aspirantes a jueces Primera Instancia
Nacionales

Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instancia

El Consejo de la Carrera Judicial no admitirá señalamientos anónimos ni los que se presenten con base en publicaciones de prensa que no tengan sustento en otros medios de comprobación.

Compartir:
CSJ-OJ-Palacio-Judicial.png,
CSJ-OJ-Palacio-Judicial.png / FOTO:

El Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial (OJ) abrió este martes 9 de septiembre la fase para que puedan presentarse señalamientos con respecto a 114 jueces de Paz que aspiran a ocupar una judicatura de Primera Instancia.

En el diario oficial fue publicado un aviso en el que se detalla que como parte del proceso de auditoría social de aspirantes a jueces se solicita que, con base en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 5 del Decreto 32-2016 del Congreso y sus reformas, entre otras normativas, se dé seguimiento a este proceso.

"Por este medio, informa: que las juezas y jueces de Paz que se indican en el siguiente listado, cumplieron los requisitos necesarios para participar como aspirantes para ascenso en la carrera judicial a la categoría de Jueces de Primera Instancia", señala el documento.

En este se pueden leer los nombres de los funcionarios judiciales y el cargo que desempeñan actualmente.

Se indicó que la información se recibirá a partir de este miércoles 10 de septiembre y durante los próximos ocho días. El lugar de la recepción será la sede del Consejo, ubicada en la 7ª avenida 9-20, edificio Jade, 4º nivel, Ciudad de Guatemala. De lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas.

Presentación de señalamientos

Según el Consejo de la Carrera Judicial, la publicación en el diario oficial se realiza con la finalidad de que cualquier persona pueda presentar al Consejo de la Carrera Judicial información debidamente fundamentada y documentada, respecto a la idoneidad del os aspirantes a Jueces de Primer Instancia.

Asimismo, se especifica que la presentación de señalamientos deberá cumplir con los requerimientos siguientes:

  • Consignar los datos de identificación de la persona que lo presente, en caso de ser persona jurídica acreditar su representación legal de conformidad con la ley. No se admitirán señalamientos anónimos.
  • Exponer en qué consiste el o los señalamientos en forma clara y concisa, con el debido fundamento legal.
  • Adjuntar los documentos y medios de comprobación que demuestren la veracidad de los señalamientos a efecto de que los aspirantes ejerzan su derecho de defensa.

Se aclaró que no se admitirán señalamientos anónimos y se rechazarán los que se presenten con base en publicaciones de prensa que no tengan sustento en otros medios de comprobación. Tampoco se recibirán señalamientos fuera del plazo establecido.

En Portada

Alianzas, pugnas y disputas por territorio, ¿qué se sabe de las pandillas en Guatemala?t
Nacionales

Alianzas, pugnas y disputas por territorio, ¿qué se sabe de las pandillas en Guatemala?

11:07 AM, Sep 09
Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistast
Deportes

Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistas

10:24 AM, Sep 09
Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instanciat
Nacionales

Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instancia

11:36 AM, Sep 09
Me tiró así, mire, me agarró: Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9t
Nacionales

"Me tiró así, mire, me agarró": Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9

10:00 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.redes socialesJusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos