Reportan dos heridos en antorcha por lanzamiento de hielo

El recorrido de una antorcha de Independencia se vio interrumpido en la comunidad de San Luis Las Carretas, municipio de Pastores, departamento de Sacatepéquez, porque dos personas resultaron heridas por el impacto de bolsas con hielo. Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar donde estaban los afectados para darles los primeros auxilios.
Después de ser estabilizadas, las dos víctimas de los golpes fueron trasladadas por los paramédicos hacia el Hospital Nacional de Antigua Guatemala, donde fueron recibidos por el personal médico de turno para darle continuidad al tratamiento necesario.
Autoridades hicieron un llamado a los guatemaltecos para tener tolerancia y evitar este tipo de inconvenientes. En esos términos, pidieron tener precaución y mantener el respeto a lo largo de las actividades por el aniversario número 204 de las fiestas de Independencia.
Más heridos en otra antorcha de Jutiapa
Los paramédicos también reportaron que en la aldea Azulco, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, dos personas con quemaduras, porque desconocidos les lanzaron agua con material químico. Los afectados sufrieron daños en distintas partes del cuerpo, por lo que elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Jalpatagua, a bordo de la unidad AD-174, las atendieron y trasladaron en estado delicado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa.
Por el momento, las autoridades investigan el tipo de químico que les lanzaron y buscan a los responsables de este atentado para ponerlos a disposición de la justicia. Asimismo, el Ministerio de Educación publicó un comunicado durante esta semana, para pedir responsabilidad en las acciones que se realizan por el festejo de la Independencia.