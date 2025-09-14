 Reportan dos heridos en antorcha por lanzamiento de hielo
Nacionales

Reportan dos heridos en antorcha por lanzamiento de hielo

Bomberos Municipales Departamentales de San Luis Las Carretas atendieron a dos jóvenes heridos por el lanzamiento de hielo.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos., Archivo.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El recorrido de una antorcha de Independencia se vio interrumpido en la comunidad de San Luis Las Carretas, municipio de Pastores, departamento de Sacatepéquez, porque dos personas resultaron heridas por el impacto de bolsas con hielo. Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar donde estaban los afectados para darles los primeros auxilios.

Después de ser estabilizadas, las dos víctimas de los golpes fueron trasladadas por los paramédicos hacia el Hospital Nacional de Antigua Guatemala, donde fueron recibidos por el personal médico de turno para darle continuidad al tratamiento necesario.

Autoridades hicieron un llamado a los guatemaltecos para tener tolerancia y evitar este tipo de inconvenientes. En esos términos, pidieron tener precaución y mantener el respeto a lo largo de las actividades por el aniversario número 204 de las fiestas de Independencia.

Más heridos en otra antorcha de Jutiapa

Los paramédicos también reportaron que en la aldea Azulco, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, dos personas con quemaduras, porque desconocidos les lanzaron agua con material químico. Los afectados sufrieron daños en distintas partes del cuerpo, por lo que elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Jalpatagua, a bordo de la unidad AD-174, las atendieron y trasladaron en estado delicado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa.

Por el momento, las autoridades investigan el tipo de químico que les lanzaron y buscan a los responsables de este atentado para ponerlos a disposición de la justicia. Asimismo, el Ministerio de Educación publicó un comunicado durante esta semana, para pedir responsabilidad en las acciones que se realizan por el festejo de la Independencia.

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capital

Autoridades pidieron prestar atención a los cambios de dirección y organización de los recorridos del desfile de la capital.

En Portada

Fotos: Plaza de la Constitución lista para actos de Independenciat
Nacionales

Fotos: Plaza de la Constitución lista para actos de Independencia

05:17 PM, Sep 14
Reportan dos heridos en antorcha por lanzamiento de hielot
Nacionales

Reportan dos heridos en antorcha por lanzamiento de hielo

03:21 PM, Sep 14
Municipal golea a Guastatoya y es sublíder de competencia t
Deportes

Municipal golea a Guastatoya y es sublíder de competencia

05:12 PM, Sep 14
Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticanot
Farándula

Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticano

08:44 AM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos