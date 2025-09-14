 Viviendas con pisos de tierra en Guatemala
Nacionales

Las viviendas con pisos de tierra: el reflejo de la pobreza que vive Guatemala

El Gobierno que preside Bernardo Arévalo se ha propuesto erradicar los pisos de tierra en la mayoría de municipios, de los 340 que componen el país.

Compartir:
Fotografía del 10 de septiembre de 2025 de Bonifacia Guaja Vasquez, habitante desde hace 30 años de Chinautla (Guatemala), EFE/Mariano Macz
Fotografía del 10 de septiembre de 2025 de Bonifacia Guaja Vasquez, habitante desde hace 30 años de Chinautla (Guatemala) / FOTO: EFE/Mariano Macz

Miles de personas viven en Guatemala en hogares con pisos de tierra debido a la pobreza, una situación que genera enfermedades de diversa índole y que el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León intenta erradicar, aunque el éxito parece aún lejano con solamente cuatro municipios de 340 libres de un problema grave para el desarrollo de la población.

A solo 20 minutos de la Ciudad de Guatemala, en el municipio de Chinautla, en el departamento de Guatemala, Lucky Vásquez tiene cuatro hijos y vive desde niña en un hogar de tierra.

Por consecuencia del dinero no he podido poner piso de cemento. Está muy caro el material. Lo que nos queda es estar así", cuenta a EFE. "Solo para la comida queda", detalla desde su hogar.

María Bonifacio Guacaj también vive en el mismo municipio en un hogar con un piso igual. "Una vez se metió el agua hasta aquí y nos tuvimos que ir" por un tiempo, cuenta, mientras expone que "por el pisto (dinero) tampoco ha podido cambiar la superficie de su hogar.

El caso de Lucky y de María no es aislado, ya que según el Gobierno hay entre 850.000 y un millón de viviendas con pisos de tierra, lo que "impacta directamente en la salud de un tercio de la población".

El mismo Gobierno advierte que, según estudios de la Organización Panamericana de la Salud, la instalación de piso de cemento reduce "en un 78 por ciento las infestaciones parasitarias, en un 49 por ciento los episodios de diarrea y en un 81 por ciento la prevalencia de la anemia infantil".

Cuatro de 340 municipios

El Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, elegido en 2023 por su discurso anticorrupción, se ha propuesto erradicar los pisos de tierra en la mayoría de municipios, de los 340 que componen el país centroamericano.

Las viviendas vulnerables son identificadas con el Registro Social de Hogares como parte del proyecto denominado Mano a Mano del Ministerio de Desarrollo Social.

Hasta la fecha, el Gobierno dice haber cumplido su objetivo en cuatro municipios, donde ha entregado los materiales disponibles, ya que la instalación de los mismos queda en manos de las familias beneficiadas.

Es el caso, por ejemplo, de Elda Quisar, una de las beneficiadas con el programa en el municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula, unos 150 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala.

Aquí era tierra y había mucho polvo. Se levantaban y afectaban nuestros trastos de comida", aseveró Quisar a EFE.

En el mismo departamento, Alejandro de la Cruz Méndez, otro habitante del lugar, también recuerda que antes de instalar el cemento otorgado por el Gobierno, cualquier objeto que caía al suelo en su hogar quedaba contaminado, además de que al mojarse el piso se convertía en lodo.

El cuarto municipio decretado por el Gobierno como libre de pisos de tierra, este sábado, fue Colotenango, en el departamento de Huehuetenango, unos 300 kilómetros al noreste de la capital de la nación, donde se otorgaron materiales para poco más de 4.000 instalaciones.

Miles de hogares ya no cocinan, ni viven ni ven crecer a sus hijos sobre pisos de tierra. Ahora lo hacen sobre un piso firme y seguro", dijo el sábado el presidente del país en Colotenango.

El cambio puede parecer sencillo, pero trae un cambio sustancial en la vida de las familias", recalcó.

Arévalo de León pretende en 2025 entregar materiales para erradicar los pisos de tierra en 45.000 hogares para enfocarse en un problema olvidado por Gobiernos anteriores, pero que aún está lejos de llegar a la mayoría de los municipios guatemaltecos en un país donde casi el 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, según cálculos oficiales.

En Portada

Fotos: Plaza de la Constitución lista para actos de Independenciat
Nacionales

Fotos: Plaza de la Constitución lista para actos de Independencia

05:17 PM, Sep 14
Reportan dos heridos en antorcha por lanzamiento de hielot
Nacionales

Reportan dos heridos en antorcha por lanzamiento de hielo

03:21 PM, Sep 14
Municipal golea a Guastatoya y es sublíder de competencia t
Deportes

Municipal golea a Guastatoya y es sublíder de competencia

05:12 PM, Sep 14
Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticanot
Farándula

Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticano

08:44 AM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos