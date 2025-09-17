Aeronave aterriza de emergencia

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que este miércoles 17 de septiembre, una aeronave privada experimentó problemas con su tren de aterrizaje, lo que impidió su aterrizaje normal en el Aeropuerto Internacional la Aurora en la zona 13 de la capital
La aeronave presentó fallas en el tren de aterrizaje, impidiendo su extensión normal, por lo que el piloto de la aeronave intentó realizar un aterrizaje previo sin éxito.
Las autoridades activaron el procedimiento de emergencia establecido para este tipo de incidentes, para manejar la situación de manera segura.
Finalmente el piloto hizo una maniobra para aterrizar la aeronave con las 2 llantas principales hasta que el avión se inclinó al suelo a baja velocidad cayendo sobre la pista.
De acuerdo con Aeronáutica las dos personas a bordo de la aeronave resultaron ilesas, además la aeronave presenta daños mínimos.
Las operaciones del Aeropuerto fueron suspendidas temporalmente, para darle prioridad de aterrizaje a dicha aeronave y para la revisión de la pista.
El pasado martes 16 de septiembre, Aeronáutica se pronunció con respecto al caso de un avión comercial que sobrevoló por varios minutos el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Por medio de un comunicado, la institución señaló que se trató de una maniobra de patrón de espera que se implementó previo a que esta aeronave cumpliera con su aterrizaje en territorio guatemalteco.
"Esta acción se ejecutó de forma planificada y notificada previamente mediante el NOTAM correspondiente, debido a un cierre de 30 minutos de la pista por mantenimiento", indicó.
Asimismo, aseguró que la maniobra estuvo coordinada en todo momento con la Torre de Control y se desarrolló con normalidad. También confirmó que la aeronave aterrizó tras la reapertura de la pista.
Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89,7*