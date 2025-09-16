 Aeronáutica: Razones de la 'maniobra de patrón de espera'
Nacionales

Aeronave realizó "maniobra de espera" en aeropuerto La Aurora

Una aeronave permaneció por cierto período sobrevolando las instalaciones del aeropuerto La Aurora antes de aterrizar y Aeronáutica Civil explicó las razones.

Compartir:
Imagen ilustrativa, de archivo: EU
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: EU

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se pronunció este martes 16 de septiembre con respecto al caso de un avión comercial que sobrevoló por varios minutos el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, y explicó los motivos de esta situación.

Por medio de un comunicado, la institución señaló que se trató de una maniobra de patrón de espera que se implementó previo a que esta aeronave cumpliera con su aterrizaje en territorio guatemalteco.

"Esta acción se ejecutó de forma planificada y notificada previamente mediante el NOTAM correspondiente, debido a un cierre de 30 minutos de la pista por mantenimiento", indicó.

Asimismo, aseguró que la maniobra estuvo coordinada en todo momento con la Torre de Control y se desarrolló con normalidad. También confirmó que la aeronave aterrizó tras la reapertura de la pista.

En Portada

EE. UU. destaca avances notables en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico t
Nacionales

EE. UU. destaca "avances notables" en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

08:26 AM, Sep 16
Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalot
Deportes

Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalo

08:58 AM, Sep 16
Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemalat
Viral

Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemala

10:02 AM, Sep 16
VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielot
Viral

VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielo

08:36 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos