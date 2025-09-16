Aeronáutica: Razones de la 'maniobra de patrón de espera'

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se pronunció este martes 16 de septiembre con respecto al caso de un avión comercial que sobrevoló por varios minutos el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, y explicó los motivos de esta situación.
Por medio de un comunicado, la institución señaló que se trató de una maniobra de patrón de espera que se implementó previo a que esta aeronave cumpliera con su aterrizaje en territorio guatemalteco.
"Esta acción se ejecutó de forma planificada y notificada previamente mediante el NOTAM correspondiente, debido a un cierre de 30 minutos de la pista por mantenimiento", indicó.
Asimismo, aseguró que la maniobra estuvo coordinada en todo momento con la Torre de Control y se desarrolló con normalidad. También confirmó que la aeronave aterrizó tras la reapertura de la pista.