 ACD reconoce a las personalidades del deporte de Guatemala
Deportes

ACD reconoce a las personalidades del deporte de Guatemala

En una ceremonia especial, por su 77 aniversario, la Asociación de Cronistas Deportivos homenajeó a lo mejor del deporte 2025.

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Deportistas fueron reconocidos por la ACD
Deportistas fueron reconocidos por la ACD / FOTO: ACD

Como parte del 77 aniversario de fundación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala (ACD), el pasado jueves se realizó en horas de la noche en su sede, ubicada en la zona 5 capital, una ceremonia especial donde se reconoció a lo mejor del deporte durante el 2025. Entre los reconocidos estuvieron a atletas, equipos, árbitros y directivos destacados.

Mediante una publicación en su perfil de Facebook, la Asociación de Cronistas Deportivos publicó: "¡Inician los festejos del 77 aniversario de la ACD! Con la entrega de reconocimientos a atletas, equipos, árbitros y directivos destacados, así se celebró la víspera de los 77 años de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala. La junta directiva, asociados y representantes del deporte nacional que fueron galardonados dijeron presente".

Listado de personalidades reconocidas en la ceremonia de la ACD:

  • Jaycko Bourdet / gimnasia artística

Atleta Juvenil Destacado 2025

  • Astrid Santos / billar

Atleta Juvenil Destacada 2025

  • Lester Martínez / boxeo

Atleta Destacado 2025

Lester Martínez: “Volvernos campeones el 21 de marzo va a ser un gran sueño”

El boxeador guatemalteco también se refirió al país, donde brindó unas palabras que enorgullecen a los connacionales.

  • Viviana Aroche / atletismo

Atleta Destacada 2025

  • Mario Escobar / árbitro de futbol

Árbitro Destacado 2025

  • Carlos Barrios / árbitro de atletismo

Trayectoria destacada

  • Thelma Ayala / taekwondo

Árbitro Destacada 2025

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Ceremonia de reconocimiento de atletas por parte de ACD - ACD
  • Club Antigua G. F. C.

Directiva Destacada 2025

  • Comité Organizador Juegos Centroamericanos 2025

Por su destacada labor en la organización de las justas regionales

  • Equipo Caña Real / atletismo

Equipo Destacado 2025

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Ceremonia de reconocimiento de atletas por parte de ACD - ACD
  • Selección de Boliche

Selección Masculina Destacada 2025

  • Selección de Taekwondo poomsae

Selección Femenina Destacada 2025

  • Juan José Chang

Entrenador Destacado 2025

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Ceremonia de reconocimiento de atletas por parte de ACD - ACD

Historia de la ACD

La Asociación de Cronistas Deportivos (o entidades similares con ese nombre) existe en varios países de habla hispana, principalmente en América Latina, donde agrupa a periodistas y cronistas especializados en deportes.

El término "Asociación de Cronistas Deportivos" se refiere usualmente a organizaciones gremiales de periodistas deportivos, y su historia varía según el país.

La ACD fue fundada el 21 de marzo de 1949. Ese día, un grupo de más de catorce cronistas deportivos se reunió con la idea de organizarse formalmente. El objetivo principal era unir a los periodistas que se dedicaban a cubrir y escribir sobre deportes, para defender sus intereses gremiales, promover el periodismo deportivo profesional y elevar la calidad de la información en este ámbito en Guatemala.

En esa época, el periodismo deportivo estaba en desarrollo, y la creación de la asociación respondió a la necesidad de agruparse ante el crecimiento del deporte nacional y la cobertura mediática que requería.

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Periodistas guatemaltecos agremiados en la Asociación de Cronistas Deportivos - ACD

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