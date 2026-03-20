 ¡Histórica decisión del Consejo de la FIFA!
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¡Histórica decisión del Consejo de la FIFA!

Los nuevos reglamentos aprobados exigen que la seleccionadora y/o al menos una de las entrenadoras asistentes de las selecciones sean mujeres.

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La Selección de Guatemala cuenta en la actualidad con entrenadora
La Selección de Guatemala cuenta en la actualidad con entrenadora / FOTO: FFG

El Consejo de la FIFA ha aprobado reglamentos innovadores que transformarán el futuro del futbol femenino, al exigir la presencia de mujeres en los puestos de dirección de los equipos en todas sus competiciones femeninas.

A partir de este año, cada equipo que participe en las competiciones femeninas de la FIFA deberá garantizar que su entrenadora principal y/o al menos una de las entrenadoras asistentes sea mujer, que al menos un miembro del personal médico sea mujer y que al menos dos de los oficiales sentados en el banquillo del equipo sean mujeres. Esto se aplica a todos los torneos juveniles y absolutos, a las competiciones de selecciones nacionales y a las competiciones de clubes.

Esta medida, aprobada por el Consejo de la FIFA en su sesión del jueves 19 de marzo de 2026, se aplicará en todas las competiciones de la FIFA de selecciones y de clubes, de todas las categorías de edad, empezando por la edición de este año de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que tendrá lugar en Polonia en septiembre, y más adelante en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA y la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027. 

Es importante destacar que también se aplicará en la edición de 2027 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, el mayor certamen deportivo femenino del planeta, que se celebrará en Brasil.

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Detalles a tomar en cuenta:

  • El Consejo de la FIFA aprueba reglamentos históricos que aumentarán la presencia de mujeres en los cuerpos técnicos de las máximas competiciones
  • Los nuevos reglamentos exigen que la seleccionadora y/o al menos una de las entrenadoras asistentes de las selecciones sean mujeres
  • Las disposiciones correspondientes entrarán en vigor este año en las ediciones femeninas del Mundial Sub-17 y Sub-20, y en la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027.
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