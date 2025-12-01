Selección Femenina de Guatemala debuta con victoria

La Selección Nacional Femenina de Guatemala inició con autoridad su camino en la ronda preliminar rumbo al Campeonato Concacaf W 2026, tras vencer 4-1 a Bermudas en el estadio Manuel Felipe Carrera. Con esta presentación convincente, la Azul y Blanco asumió el liderato del grupo C gracias a su mejor diferencia de goles, superando a Costa Rica y a la propia Bermudas, que también suman tres puntos. En un sector que completan Granada e Islas Caimán, cada encuentro adquiere un valor crucial en la búsqueda del boleto al Premundial.
Desde los primeros minutos, Guatemala dejó claro su plan de juego: presión alta, movilidad constante y un ataque vertical comandado por Ana Lucía Martínez. Esa intensidad rindió frutos rápidamente cuando, al minuto 4, María Amanda Monterroso abrió el marcador con una definición precisa tras un pase filtrado que rompió la línea defensiva rival. El dominio continuó y, al 19’, Dina Polanco amplió la ventaja luego de una jugada colectiva que mostró la madurez ofensiva del equipo.
¿Cuándo vuelve a jugar Guatemala?
A pesar del control del partido, las dirigidas por Karla Maya atravesaron momentos de imprecisión que evitaron un marcador más amplio antes del descanso. Sin embargo, la selección mantuvo la iniciativa y corrigió en la segunda mitad. Monterroso volvió a aparecer, esta vez con un potente disparo desde larga distancia que significó el 3-0 y consolidó su gran actuación. Más adelante, al minuto 75, Ana Lucía Martínez convirtió desde el punto penal para colocar el 4-0. Bermudas descontó dos minutos después por medio de Eva Frazzoni, aprovechando un descuido defensivo.
Con este triunfo, Guatemala encara con motivación la siguiente fecha, programada para el 27 de febrero de 2026, cuando recibirá a Granada en un duelo vital para mantener el liderato. Solo el primer lugar del grupo avanzará al Premundial, donde ya esperan potencias como Estados Unidos y Canadá. Cada punto será determinante en el sueño de la Bicolor de seguir avanzando y acercarse a una histórica clasificación.