 Un nuevo caso de racismo golpea la Premier League
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Un nuevo caso de racismo golpea la Premier League

La segunda mitad del Newcastle-Sunderland se vio interrumpida tras reportes de insultos racistas, lo que obligó a aplicar el protocolo y dio inicio a una investigación.

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Derbi entre Newcastle y Sunderland por la Premier League - Sunderland AFC
Derbi entre Newcastle y Sunderland por la Premier League / FOTO: Sunderland AFC

El derbi del noreste de Inglaterra entre Newcastle United y Sunderland por la Premier League se vio empañado por un lamentable episodio de racismo que obligó a detener temporalmente el encuentro en la segunda mitad. El incidente ocurrió en el estadio St James’ Park, donde presuntamente se profirieron insultos discriminatorios desde la grada hacia el defensor neerlandés Lutsharel Geertruida. Este tipo de situaciones vuelve a poner en evidencia que, a pesar de los avances, el fútbol aún enfrenta serios desafíos en la lucha contra la discriminación.

El árbitro del partido, Anthony Taylor, decidió actuar de inmediato tras ser informado de lo sucedido. Minutos después del reinicio tras el descanso, el colegiado detuvo el juego y se reunió con los capitanes de ambos equipos, así como con integrantes de los cuerpos técnicos, para evaluar la gravedad de la situación. La decisión respondió a los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, priorizando la integridad de los jugadores por encima del desarrollo del partido.

Nuevo incidente de racismo en la Premier League

El hecho fue inicialmente comunicado por el mediocampista del Sunderland, Granit Xhaka, quien alertó al árbitro durante una interrupción del juego. Según los reportes, los comentarios ofensivos provenían de un sector específico de la grada y estaban dirigidos directamente a Geertruida. La intervención de los propios jugadores refleja una creciente conciencia dentro del campo sobre la necesidad de actuar frente a cualquier forma de abuso.

Tras lo ocurrido, la Premier League emitió un comunicado oficial en el que confirmó la activación del protocolo contra la discriminación y anunció el inicio de una investigación exhaustiva. Asimismo, el organismo reiteró su firme postura de rechazo absoluto al racismo, subrayando que no tiene cabida ni en el deporte ni en la sociedad. Este tipo de acciones buscan no solo sancionar a los responsables, sino también reforzar el compromiso de convertir los estadios en espacios seguros, inclusivos y respetuosos para todos.

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